Игрок сборной Таджикистана предположил, как Россия выступила бы на Кубке Азии

Полузащитник сборной Таджикистана Руслан Хайлоев порассуждал о перспективах России в случае участия в Кубке Азии.
– Последние два года в России велась дискуссия о переходе в АФК. Если представить, что сборная стала участником Кубка Азии, на что бы она могла рассчитывать?
– Сборная России могла бы рассчитывать на ту же 1/4 финала, как и Таджикистан с Узбекистаном, потому что на Кубке Азии представлены топовые сборные, вроде Японии, Кореи и Ирана, которые и на чемпионате мира боролись за высокие места.
Думаю, что Россия смогла бы пройти до четвертьфинала или даже до полуфинала.
- Сборная России в 2008 году доходила до 1/2 финала Евро, а в 2018-м – до 1/4 финала ЧМ.
- С февраля 2022-го российские команды отстранены от участия в международных турнирах.
- Текущий Кубок Азии выиграет Иордания, Катар или Иран.