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    • Игрок сборной Таджикистана предположил, как Россия выступила бы на Кубке Азии

    Игрок сборной Таджикистана предположил, как Россия выступила бы на Кубке Азии

    Полузащитник сборной Таджикистана Руслан Хайлоев порассуждал о перспективах России в случае участия в Кубке Азии.

    – Последние два года в России велась дискуссия о переходе в АФК. Если представить, что сборная стала участником Кубка Азии, на что бы она могла рассчитывать?

    – Сборная России могла бы рассчитывать на ту же 1/4 финала, как и Таджикистан с Узбекистаном, потому что на Кубке Азии представлены топовые сборные, вроде Японии, Кореи и Ирана, которые и на чемпионате мира боролись за высокие места.

    Думаю, что Россия смогла бы пройти до четвертьфинала или даже до полуфинала.

    • Сборная России в 2008 году доходила до 1/2 финала Евро, а в 2018-м – до 1/4 финала ЧМ.
    • С февраля 2022-го российские команды отстранены от участия в международных турнирах.
    • Текущий Кубок Азии выиграет Иордания, Катар или Иран.

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    Источник: Metaratings

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    07.02.2024 16:53
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    Комментарии (1)
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    AZ
    1707331349
    таджик грязный... Оскорбил сборную...
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