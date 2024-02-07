Игрок сборной Таджикистана предположил, как Россия выступила бы на Кубке Азии

Полузащитник сборной Таджикистана Руслан Хайлоев порассуждал о перспективах России в случае участия в Кубке Азии.

– Последние два года в России велась дискуссия о переходе в АФК. Если представить, что сборная стала участником Кубка Азии, на что бы она могла рассчитывать?

– Сборная России могла бы рассчитывать на ту же 1/4 финала, как и Таджикистан с Узбекистаном, потому что на Кубке Азии представлены топовые сборные, вроде Японии, Кореи и Ирана, которые и на чемпионате мира боролись за высокие места.

Думаю, что Россия смогла бы пройти до четвертьфинала или даже до полуфинала.