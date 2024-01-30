Вингер Узбекистана отпраздновал выход сборной в 1/4 финала Кубка Азии в стиле Роналду

Сегодня сборная Узбекистана прошла в четвертьфинал Кубка Азии, победив со счетом 2:1 Таиланд.

После выигранного матча вингер Жалолиддин Машарипов отпраздновал успех своей команды в стиле Криштиану Роналду.

Вместе с болельщиками он исполнил фирменный жест португальца под крики Siuuuu.