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    • Вингер Узбекистана отпраздновал выход сборной в 1/4 финала Кубка Азии в стиле Роналду

    Вингер Узбекистана отпраздновал выход сборной в 1/4 финала Кубка Азии в стиле Роналду

    Сегодня сборная Узбекистана прошла в четвертьфинал Кубка Азии, победив со счетом 2:1 Таиланд.

    После выигранного матча вингер Жалолиддин Машарипов отпраздновал успех своей команды в стиле Криштиану Роналду.

    Вместе с болельщиками он исполнил фирменный жест португальца под крики Siuuuu.

    • Машарипов был игроком «Аль-Насра», когда туда пришел Роналду.
    • Футболист сборной Узбекистана отдал Криштиану 7-й номер.
    • После подписания 5-кратного обладателя «Золотого мяча» Жалолиддина сначала отдали в аренду, а затем расторгли с ним контракт.

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.01.2024 23:23
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