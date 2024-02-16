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    Клинсманна уволили из сборной Южной Кореи

    Корейская футбольная ассоциация (KFA) уволила главного тренера сборной Южной Кореи Юргена Клинсманна. По словам президента организации Чун Мон Гю, работа немецкого специалиста не оправдала ожиданий.

    «Тренер Клинсманн не смог продемонстрировать лидерские качества, которые мы ожидали от тренера сборной, включая управление игрой, управление игроками и отношение к работе, которые повышают конкурентоспособность национальной команды», – сказал Чун Мон Гю.

    Сам 59-летний тренер оставил прощальное сообщение в социальной сети.

    «Огромное спасибо за поддержку, благодаря которой мы вышли в полуфинал Кубка Азии, и за невероятное путешествие в последние 12 месяцев, когда мы не проигрывали 13 матчей подряд до полуфинала», – написал Клинсманн.

    • Сборная Южной Кореи на недавнем Кубке Азии выбыла на полуфинальной стадии проиграв Иордании со счетом 0:2.
    • Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи в 2023 году. Ранее он тренировал национальные команды Германии и США, а также «Баварию».

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    Источник: ESPN

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    16.02.2024 15:05
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