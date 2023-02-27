Клинсманн – новый главный тренер сборной Южной Кореи

Корейская футбольная ассоциация объявила о назначении Юргена Клинсманна на пост главного тренера национальной сборной.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2026 года.
58-летний немец сменил в команде Паулу Бенту, который ушел в отставку после вылета с ЧМ-2022.
- Клинсманн ранее возглавлял сборные Германии и США.
- На клубном уровне он работал в «Баварии» и «Герте».
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Источник: твиттер Корейской футбольной ассоциации