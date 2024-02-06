Пономарев оценил готовность Файзуллаева к выступлениям в Европе

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о перспективах вингера московской команды Аббосбека Файзуллаева и ответил на вопрос, есть ли смысл для столичного клуба задуматься о продаже игрока сборной Узбекистана.

«Не надо. Еще рано. Надо пару лет посмотреть на него. У Файзуллаева нет серьезных данных, чтобы заиграть в европейской команде. В Турции может заиграть, в Египте – да, а в Европе – нет. Там таких, как Файзуллаев, навалом.

Это просто из-за бедности нашей выплыл Файзуллаев. Метр с кепкой, не играет головой, ну, бежит с мячом. У него неплохой дриблинг, но это от природы.

У нас нет таких, у нас играют только в пас своему, и лучше всего – щекой поперек и назад. Скрытых пасов абсолютно нет, на выход тоже никто не умеет отдать. Точный пас никто не дает в ногу. Мяч бросят как кость собаке, так и играют.

Так что Файзуллаев у нас пока лучший. Да, у него получился неплохой год. Посмотрим, как будет играть в наступившем. Потому что все уже знают, как он будет играть, его раскусили, могут его и плотно прихватить, чтобы он распасовку не делал. Хотя он неплохо поле видит», – сказал Пономарев.