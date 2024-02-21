Вратарь Кержаков раскритиковал организацию финала Кубка Азии

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от посещения финала Кубка Азии, который проходил в Катаре.

«Это мой первый финал крупного турнира. До этого ни разу не был. Но организация не понравилась. Говорил с братом – он сказал, что на чемпионате мира в Катаре было то же самое.

Местные садятся на чужие места, лезут без билетов. Полицейские ничего не могут сделать. И логистика в принципе странная – у водителя есть пропуск на парковку, а дороги перекрывают.

Далеко ли Азия от России? Конечно. 100%. А для кого это секрет?», – сказал Кержаков.