Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Вратарь Кержаков раскритиковал организацию финала Кубка Азии

    Вратарь Кержаков раскритиковал организацию финала Кубка Азии

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от посещения финала Кубка Азии, который проходил в Катаре.

    «Это мой первый финал крупного турнира. До этого ни разу не был. Но организация не понравилась. Говорил с братом – он сказал, что на чемпионате мира в Катаре было то же самое.

    Местные садятся на чужие места, лезут без билетов. Полицейские ничего не могут сделать. И логистика в принципе странная – у водителя есть пропуск на парковку, а дороги перекрывают.

    Далеко ли Азия от России? Конечно. 100%. А для кого это секрет?», – сказал Кержаков.

    • В финале турнира 10 февраля Катар обыграл сборную Иордании со счетом 3:1.
    • «Зенит» проводит в Дохе второй и третий сборы этой зимы.

    Новости по теме
    Стало известно, где живет Александр Кержаков 17
    Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о возможности завершения карьеры после сезона 2
    Орлов: «У «Зенита» вратарская проблема как была, так и осталась» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+