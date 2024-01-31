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    • Манчини объяснил, почему ушел в подтрибунку посреди серии пенальти в матче Кубка Азии

    Манчини объяснил, почему ушел в подтрибунку посреди серии пенальти в матче Кубка Азии

    Саудовская Аравия вылетела от Южной Кореи в 1/8 финала Кубка Азии.

    Саудовцы упустили победу в основное время, пропустив на 99-й минуте, а затем проиграли в серии пенальти.

    Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини не досмотрел серию 11-метровых и ушел в подтрибунное помещение.

    Итальянец спорил с судьей, а когда понял, что его претензии не были услышаны, покинул поле.

    После матча Манчини объяснил, что неправильно посчитал количество нанесенных ударов и подумал, что серия пенальти уже окончена.

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    Источник: Football Italia

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