Манчини объяснил, почему ушел в подтрибунку посреди серии пенальти в матче Кубка Азии

Саудовская Аравия вылетела от Южной Кореи в 1/8 финала Кубка Азии.

Саудовцы упустили победу в основное время, пропустив на 99-й минуте, а затем проиграли в серии пенальти.

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини не досмотрел серию 11-метровых и ушел в подтрибунное помещение.

Итальянец спорил с судьей, а когда понял, что его претензии не были услышаны, покинул поле.

После матча Манчини объяснил, что неправильно посчитал количество нанесенных ударов и подумал, что серия пенальти уже окончена.