Клинсманн вызвал в сборную Южной Кореи футболиста, находящегося в тюрьме

Главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн включил в заявку команды на ближайшие матчи полузащитника Сон Чжун Хо.

Футболист «Шаньдун Тайшань» в мае был арестован китайской полицией по подозрению во взяточничестве, а также в участии в договорных матчах.

Клинсманн решил таким обпазом поддержать 31-летнего хавбека, находящегося в тюрьме.