Клинсманн вызвал в сборную Южной Кореи футболиста, находящегося в тюрьме

Главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн включил в заявку команды на ближайшие матчи полузащитника Сон Чжун Хо.
Футболист «Шаньдун Тайшань» в мае был арестован китайской полицией по подозрению во взяточничестве, а также в участии в договорных матчах.
Клинсманн решил таким обпазом поддержать 31-летнего хавбека, находящегося в тюрьме.
- Корейцы проведут в июне 2 товарищеских матча.
- 16 июня – против Перу, 20 июня – против Сальвадора.
- Клинсманн возглавил сборную в конце февраля.
Источник: Korea Times