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    • Клинсманн вызвал в сборную Южной Кореи футболиста, находящегося в тюрьме

    Клинсманн вызвал в сборную Южной Кореи футболиста, находящегося в тюрьме

    Главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн включил в заявку команды на ближайшие матчи полузащитника Сон Чжун Хо.

    Футболист «Шаньдун Тайшань» в мае был арестован китайской полицией по подозрению во взяточничестве, а также в участии в договорных матчах.

    Клинсманн решил таким обпазом поддержать 31-летнего хавбека, находящегося в тюрьме.

    • Корейцы проведут в июне 2 товарищеских матча.
    • 16 июня – против Перу, 20 июня – против Сальвадора.
    • Клинсманн возглавил сборную в конце февраля.

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    Источник: Korea Times

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    05.06.2023 19:48
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12540

      DeStar 11 часов назад

      Т.е какой-то один игрок, который мог бы быть в сборной - пшел нах?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4699

      Бомбардиръ 11 часов назад

      В кандалах будет играть, и в сопровождении полицейских)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24782

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Может Промесу лучше принять корейское гражданство, а не наше? Надёжнее будет... )

      2
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