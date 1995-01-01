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    Хави: «Месси – лучший игрок в истории. Он 12 лет делает результат»

    Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави оценил игру своего бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. Испанец считает аргентинца лучшим.

    «Месси в каждом матче показывает, почему его считают лучшим. 12 лет он делает результат – невероятно. Его навыки великолепны. Это лучший футболист в истории», – приводит слова чемпиона мира 2010 года Sport.es.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Аргентинец провел в Примере 444 матча, забил 412 голов.
    • Месси с каталонцами четыре раза брал Лигу чемпионов.

    Источник: Sport.es

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