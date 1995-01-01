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    Хави: «Без Месси «Барселона» не выиграла бы столько трофеев. Но даже он нуждается в команде»

    Экс-полузащитник и капитан «Барселоны» Хави дал интервью Евгению Савину для канала «КраСава» на YouTube.

    – Вы выиграли четыре ЛЧ, чемпионаты мира и Европы. Есть хоть что-то, о чем вы жалеете?

    – Мне кажется, наше поколение в «Барселоне» могло выиграть больше кубков Лиги Чемпионов. Мы настолько доминировали, играли настолько лучше соперников, что могли достичь большего. Сейчас есть ощущение, что Лига чемпионов выровнялась, а тогда было тотальное преимущество «Барсы». Мне кажется, четыре Лиги чемпионов – это мало, мы потеряли несколько трофеев.

    – Вы понимаете, что если бы играли в другой команде, где бы не было Месси, то выиграли бы «Золотой мяч»?

    – Без Месси мы бы не выиграли столько трофеев и я бы не попал в список номинантов на «Золотой мяч». Ведь дело в команде. Даже Месси нуждается в команде, чтобы выигрывать. Часто в «Барселоне» без поддержки команды у Месси ничего не получается. Если бы у нас не было Месси, мы бы не выиграли все эти финалы, полуфиналы, чемпионаты.

    • 20 мая Хави провел последний матч в карьере – за катарский «Аль-Садд», куда перешел в июле 2015 года после 17 сезонов в «Барселоне».
    • Воспитанник сине-гранатовых выиграл 25 трофеев, включая восемь сезонов чемпионата Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.
    • 28 мая двукратный номинант на «Золотой мяч» (3 место в 2010 и 2011 годах) возглавил катарский клуб.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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