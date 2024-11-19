Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Ибрагимович составил символическую сборную из 7 человек

    Советник владельцев «Милана», знаменитый экс-нападающий Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, какой состав собрал бы для своей команды в Кингс-лиге – испанского варианта медиалиги по футболу 7х7.

    «Я не хочу никого обидеть, потому что я играл с великими игроками. Я сделаю это быстро…

    Буффон в воротах, пускай его игра ногами и была не самой лучшей. Если выбрать схему 2-3-1, кого поставить в оборону? Тиаго Силву и Несту. В центр я поставлю Хави, налево – Недведа, потому что мы в Турине. Кого поставить на правый фланг? Иньесту. Я определенно упускаю другие имена.

    В атаку я поставлю Месси. И я буду тренером», – сказал Ибрагимович.

    • Швед является президентом Кингс-лиги Италии.
    • В этом году в Мексике состоялся Кубок мира Кингс-лиги с участием 32 команд. Ибрагимович был президентом турнира в должности «король королей».

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    «Крылья Советов» забили «Динамо» в стиле Златана 3
    Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем после гола «Ростову» 2
    Появились подробности конфликта Ибрагимовича и тренера «Милана» 3
    Источник: Milan News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2024 11:12
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Питерский князь
    1732013091
    Он говорит о схеме 7×7, потому что дальше считать не умеет.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 