Ибрагимович составил символическую сборную из 7 человек

Советник владельцев «Милана», знаменитый экс-нападающий Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, какой состав собрал бы для своей команды в Кингс-лиге – испанского варианта медиалиги по футболу 7х7.

«Я не хочу никого обидеть, потому что я играл с великими игроками. Я сделаю это быстро…

Буффон в воротах, пускай его игра ногами и была не самой лучшей. Если выбрать схему 2-3-1, кого поставить в оборону? Тиаго Силву и Несту. В центр я поставлю Хави, налево – Недведа, потому что мы в Турине. Кого поставить на правый фланг? Иньесту. Я определенно упускаю другие имена.

В атаку я поставлю Месси. И я буду тренером», – сказал Ибрагимович.

Швед является президентом Кингс-лиги Италии.

В этом году в Мексике состоялся Кубок мира Кингс-лиги с участием 32 команд. Ибрагимович был президентом турнира в должности «король королей».

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