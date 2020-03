Месси — рекордсмен «Барселоны» по количеству матчей в Эль Класико

«Барселона» проиграла «Реалу» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Форвард каталонцев Лионель Месси провел 43-й Эль Класико в карьере. По этому показателю он обошел Хави и стал рекордсменом команды.

