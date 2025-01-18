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    Канчельскис дал совет Захаряну

    Андрей Канчельскис ответил, пора ли полузащитнику «Сосьедада» Арсену Захаряну думать о смене команды.

    • Российский футболист не играет с 25 мая.
    • 17 июля он травмировался на тренировке, после чего перенес операцию на правом голеностопе.
    • В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
    • Сейчас хавбек снова в лазарете из-за дискомфорта в лодыжке.

    «Захаряну лучше уйти в аренду, если не будут давать играть в «Реал Сосьедаде». Но пока об этом рано говорить.

    Арсен же только восстановился от травмы, поэтому судить о его игровом времен в клубе нет смысла.

    Если он наберет форму, но игровых минут будет недостаточно, надо будет уходить за практикой в европейские клубы попроще», – считает Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.01.2025 14:14
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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1737199300
    Другого варианта играть не видно
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    subbotaspartak
    1737200533
    Проще Сосьедада... ПЛЬЗЕНЬ?
    Ответить
    ...уефан
    1737201053
    ...масть не прёт, меняй стол! Снова не прёт? Меняй игру...
    Ответить
    k611
    1737214822
    Для начала у него должен быть хотя бы более или менее длительный отрезок времени без травм...
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