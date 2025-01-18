Канчельскис дал совет Захаряну

Андрей Канчельскис ответил, пора ли полузащитнику «Сосьедада» Арсену Захаряну думать о смене команды.
- Российский футболист не играет с 25 мая.
- 17 июля он травмировался на тренировке, после чего перенес операцию на правом голеностопе.
- В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
- Сейчас хавбек снова в лазарете из-за дискомфорта в лодыжке.
«Захаряну лучше уйти в аренду, если не будут давать играть в «Реал Сосьедаде». Но пока об этом рано говорить.
Арсен же только восстановился от травмы, поэтому судить о его игровом времен в клубе нет смысла.
Если он наберет форму, но игровых минут будет недостаточно, надо будет уходить за практикой в европейские клубы попроще», – считает Канчельскис.