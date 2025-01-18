Канчельскис дал совет Захаряну

Андрей Канчельскис ответил, пора ли полузащитнику «Сосьедада» Арсену Захаряну думать о смене команды.

Российский футболист не играет с 25 мая.

17 июля он травмировался на тренировке, после чего перенес операцию на правом голеностопе.

В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

Сейчас хавбек снова в лазарете из-за дискомфорта в лодыжке.

«Захаряну лучше уйти в аренду, если не будут давать играть в «Реал Сосьедаде». Но пока об этом рано говорить.

Арсен же только восстановился от травмы, поэтому судить о его игровом времен в клубе нет смысла.

Если он наберет форму, но игровых минут будет недостаточно, надо будет уходить за практикой в европейские клубы попроще», – считает Канчельскис.