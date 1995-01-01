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    Хави: «Если «Барселона» выигрывает ЛЧ, то с Ла Лигой. У «Реала» так не бывает»

    Экс-полузащитник «Барселоны» Хави высказался о результатах каталонцев в Лиге чемпионов и шансах на победу в чемпионате.

    «Барселона» остается фаворитом чемпионата Испании. Лига чемпионов – совсем другое. «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов тогда, когда была лучшей командой в мире. Мы не можем рассчитывать на историческую удачу, как другие клубы.

    Да, я имею в виду «Реал», почему нет? Но были и другие такие команды. «Барсе» повезло на «Стэмфорд Бридж», когда в матче, в котором практически не было ударов, против 10 игроков соперника Иньеста забил победный гол. Это удача.

    Я говорю об удаче, когда ты в чемпионате завершаешь сезон на четвертом, пятом или шестом месте в лиге, но выигрываешь Лигу чемпионов.

    У «Барсы» никогда такого не было. «Барса» выигрывает Лигу чемпионов вместе с Ла Лигой. У «Мадрида» так не бывает.

    «Реал» заканчивал шестым чемпионат и выигрывал Лигу чемпионов. Вот это я называю удачей», – заявил испанец.

    • За последние 10 лет «Реал» четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
    • «Барселона» – дважды за тот же период.

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9728

      Cules2013 3 минуты назад

      Не понял Хави. При чём тут удача. У нас все это называют "слить один турнир ради другого".

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