Хави: «Если «Барселона» выигрывает ЛЧ, то с Ла Лигой. У «Реала» так не бывает»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави высказался о результатах каталонцев в Лиге чемпионов и шансах на победу в чемпионате.

«Барселона» остается фаворитом чемпионата Испании. Лига чемпионов – совсем другое. «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов тогда, когда была лучшей командой в мире. Мы не можем рассчитывать на историческую удачу, как другие клубы.

Да, я имею в виду «Реал», почему нет? Но были и другие такие команды. «Барсе» повезло на «Стэмфорд Бридж», когда в матче, в котором практически не было ударов, против 10 игроков соперника Иньеста забил победный гол. Это удача.

Я говорю об удаче, когда ты в чемпионате завершаешь сезон на четвертом, пятом или шестом месте в лиге, но выигрываешь Лигу чемпионов.

У «Барсы» никогда такого не было. «Барса» выигрывает Лигу чемпионов вместе с Ла Лигой. У «Мадрида» так не бывает.

«Реал» заканчивал шестым чемпионат и выигрывал Лигу чемпионов. Вот это я называю удачей», – заявил испанец.