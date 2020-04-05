Фалькао может перейти в «Аль-Садд», который тренирует Хави. Колумбийцу предлагают 10 миллионов в год

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в Катаре.

В услугах 34-летнего форварда заинтересован «Аль-Садд», главным тренером которого является Хави.

Сообщается, что колумбийский футболист будет зарабатывать в команде из Дохи 10 миллионов евро в год.