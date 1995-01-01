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    Фалькао может перейти в «Аль-Садд», который тренирует Хави. Колумбийцу предлагают 10 миллионов в год

    Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в Катаре.

    В услугах 34-летнего форварда заинтересован «Аль-Садд», главным тренером которого является Хави.

    Сообщается, что колумбийский футболист будет зарабатывать в команде из Дохи 10 миллионов евро в год.

    • Фалькао перешел в «Галатасарай» из «Монако» летом 2019 года.
    • В нынешнем сезоне игрок провел за «Галатасарай» 14 матчей в чемпионате Турции и забил 9 голов.

    Источник: Ajansspor

    Ajansspor – крупное спортивное СМИ в Турции. Аудитория в твиттере – более 120 тысяч подписчиков.

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