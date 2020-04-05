Фалькао может перейти в «Аль-Садд», который тренирует Хави. Колумбийцу предлагают 10 миллионов в год

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в Катаре.
В услугах 34-летнего форварда заинтересован «Аль-Садд», главным тренером которого является Хави.
Сообщается, что колумбийский футболист будет зарабатывать в команде из Дохи 10 миллионов евро в год.
- Фалькао перешел в «Галатасарай» из «Монако» летом 2019 года.
- В нынешнем сезоне игрок провел за «Галатасарай» 14 матчей в чемпионате Турции и забил 9 голов.
Источник: Ajansspor
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