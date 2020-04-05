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  • Фалькао может перейти в «Аль-Садд», который тренирует Хави. Колумбийцу предлагают 10 миллионов в год

Фалькао может перейти в «Аль-Садд», который тренирует Хави. Колумбийцу предлагают 10 миллионов в год

5 апреля 2020, 21:24
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Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в Катаре.

В услугах 34-летнего форварда заинтересован «Аль-Садд», главным тренером которого является Хави.

Сообщается, что колумбийский футболист будет зарабатывать в команде из Дохи 10 миллионов евро в год.

  • Фалькао перешел в «Галатасарай» из «Монако» летом 2019 года.
  • В нынешнем сезоне игрок провел за «Галатасарай» 14 матчей в чемпионате Турции и забил 9 голов.

Источник: Ajansspor

Ajansspor – крупное спортивное СМИ в Турции. Аудитория в твиттере – более 120 тысяч подписчиков.

Турция. Суперлига Весь мир Галатасарай Аль-Садд Хави Фалькао Радамель
Комментарии (1)
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моэм
1586146085
Не каждому дадут прозвище - ТИГР….Начинал этот парень так , то мог затмить и Месси и КриРо...а сломал его карьеру... ну и собственная тупость , раз пошёл вместо топ-клуба , где его ждали , не в туда...бесславный коне тигра.
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