Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман может возглавить «Барселону».

Как сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста La Sexta и Chiringuito Jugones Хосепа Педрероля, руководство каталонцев рассматривает голландского специалиста как основного претендента. В списке кандидатов также находится тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Кроме того, в шорт-лист сине-гранатовых на замену Эрнесто Вальверде входил экс-полузащитник команды Хави, но он отказался вернуться в клуб, пока Жозеп Бартомеу является его президентом.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Барселоны» может отправить Вальверде в отставку после вылета каталонцев из Лиги чемпионов в полуфинале от «Ливерпуля» (3:0, 0:4).