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    Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман может возглавить «Барселону».

    Как сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста La Sexta и Chiringuito Jugones Хосепа Педрероля, руководство каталонцев рассматривает голландского специалиста как основного претендента. В списке кандидатов также находится тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

    Кроме того, в шорт-лист сине-гранатовых на замену Эрнесто Вальверде входил экс-полузащитник команды Хави, но он отказался вернуться в клуб, пока Жозеп Бартомеу является его президентом.

    Ранее сообщалось, что совет директоров «Барселоны» может отправить Вальверде в отставку после вылета каталонцев из Лиги чемпионов в полуфинале от «Ливерпуля» (3:0, 0:4).

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии7
    ...
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      Рейтинг: +848

      Football06 2 минуты назад

      Тренера аякса и плюс 60% всей команды тогда я за :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2833

      dinar7777dinar 36 минут назад

      да надо менять президента ! засиделся бартомеу ! динозавр !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +541

      Джой 39 минут назад

      На Пед*рероле пожалуй остановимся

      1
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      Рейтинг: +5459

      Skull_Boy 1 час назад

      Куман мешок достаточно было посмотреть, как он тренировал ирисок

      2
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      Рейтинг: +493

      spam2009 > Skull_Boy 58 минут назад

      А ты не смотрел как он тренировал Саутгемптон случаем перед Эвертоном???

      2
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      Рейтинг: +443

      de bruyne 1 час назад

      Из англии одного приведите... после пепа Барселона пешком футбол играет... этот сезон единственный клуб Ливерпуль и то нечего не смогли... реал Манчестер юн все с проблемами были

      1
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      Рейтинг: +2833

      dinar7777dinar 1 час назад

      Ну кумана затянуть будет трудно сборная да ещё с таким свежаком а вот тен хаг было бы отлично .

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