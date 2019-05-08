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    Marca: «Барселона» может уволить Вальверде и продать Коутиньо после вылета из Лиги чемпионов

    Руководство «Барселоны» недовольно вылетом команды из Лиги чемпионов.

    После поражения от «Ливерпуля» (0:4, первая игра – 3:0) в ответном полуфинальном матче турнира совет директоров каталонцев обсудит будущее главного тренера Эрнесто Вальверде. Не исключено, что специалист покинет команду в конце сезона, несмотря на продленный несколько месяцев назад контракт.

    Также не исключается, что сине-гранатовых покинет полузащитник Филиппе Коутиньо, который, по мнению руководства «Барселоны», не оправдал потраченных на него средств.

    В этом сезоне каталонцы во второй раз подряд под руководством Вальверде выиграли чемпионат Испании.

    Источник: Marca

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