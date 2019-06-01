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    Месси: «Скучаю по Хави и Иньесте»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что скучает по бывшим партнерам по команде Хави и Андресу Иньесте.

    «Я скучаю по Хави и Иньесте. С ними мы знали, что обыграем любого соперника. С кем бы мы не играли, мы всегда знали, что победим», – сказал аргентинец.

    • Хави покинул «Барселону» в 2015 году, а Иньеста – в 2018-м. Они ушли в катарский «Аль-Садд» и японский «Виссел Кобэ» соответственно.
    • 31-летний Месси в сезоне-2018/19 забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи в 50 матчах.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1375

      koli4ka 1 час назад

      Триумвират был аки СУПЕР-БОМБА!!! Играючи,феерично играли с закрытыми глазами...

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