Месси: «Скучаю по Хави и Иньесте»

Триумвират был аки СУПЕР-БОМБА!!! Играючи,феерично играли с закрытыми глазами...
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что скучает по бывшим партнерам по команде Хави и Андресу Иньесте.
«Я скучаю по Хави и Иньесте. С ними мы знали, что обыграем любого соперника. С кем бы мы не играли, мы всегда знали, что победим», – сказал аргентинец.
- Хави покинул «Барселону» в 2015 году, а Иньеста – в 2018-м. Они ушли в катарский «Аль-Садд» и японский «Виссел Кобэ» соответственно.
- 31-летний Месси в сезоне-2018/19 забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи в 50 матчах.