Месси: «Скучаю по Хави и Иньесте»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что скучает по бывшим партнерам по команде Хави и Андресу Иньесте.

«Я скучаю по Хави и Иньесте. С ними мы знали, что обыграем любого соперника. С кем бы мы не играли, мы всегда знали, что победим», – сказал аргентинец.