Нойер, Неста, Лэмпард, Хави и Рауль – в символической сборной Евро-U21 всех времен

Да там только испанцев и немцев можно пихнуть на 3 состава
Пресс-служба УЕФА объявила результаты голосования болельщиков «Символическая сборная-U21 всех времен».
Вратарь: Мануэль Нойер (Германия);
Защитники: Бранислав Иванович (сборная Сербии и Черногории – 2003-2007), Матс Хуммельс (Германия), Алессандро Неста, Джорджо Кьеллини (оба – Италия);
Полузащитники: Фрэнк Лэмпард (Англия), Андреа Пирло (Италия), Хави Эрнандес (Испания), Месут Озил (Германия).
Нападающие: Франческо Тотти (Италия), Рауль Гонсалес (Испания).
- Сборная Италии выиграла Евро-2003 среди игроков моложе 19-ти лет, немцы – молодежное Евро-2009.