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    Нойер, Неста, Лэмпард, Хави и Рауль – в символической сборной Евро-U21 всех времен

    Пресс-служба УЕФА объявила результаты голосования болельщиков «Символическая сборная-U21 всех времен».

    Вратарь: Мануэль Нойер (Германия);

    Защитники: Бранислав Иванович (сборная Сербии и Черногории – 2003-2007), Матс Хуммельс (Германия), Алессандро Неста, Джорджо Кьеллини (оба – Италия);

    Полузащитники: Фрэнк Лэмпард (Англия), Андреа Пирло (Италия), Хави Эрнандес (Испания), Месут Озил (Германия).

    Нападающие: Франческо Тотти (Италия), Рауль Гонсалес (Испания).

    • Сборная Италии выиграла Евро-2003 среди игроков моложе 19-ти лет, немцы – молодежное Евро-2009.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6287

      Skull_Boy 2 минуты назад

      Да там только испанцев и немцев можно пихнуть на 3 состава

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