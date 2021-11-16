Сборная Испании по футболу

- 16 ноября 2021
- 23:33 «Обледеневшее поле и неблагоприятные климатические условия». Тренер Испании-U21 – о причинах проигрыша России 6
- 22:52 Галактионов – об 1:0 с Испанией: «Историческая победа. Очень уверенно сыграли» 4
- 22:22 Умяров: «После 1:4 в первом матче дали себе слово, что в Москве у испанцев шансов не будет» 5
- 22:12 Молодежка Испании нанесла один удар в створ ворот сборной России
- 21:52 ⚡️ Отбор молодежного Евро-2023. Гол Тюкавина принес России победу над Испанией 35
- 18:55 Фото Мухин, Умяров, Хлусевич и Агаларов – в основе молодежной сборной России на матч с Испанией 3
- 13 ноября 2021
- 15:27 Черников – об игре с молодежной сборной Испании: «Кого там бояться? Такие же ребята: две руки, две ноги» 7
- 18 октября 2021
- 20:29 Молодежная сборная России сыграет с Испанией и Словакией на «Арене Химки» 3
- 3 сентября 2021
- 23:36 Отбор молодежного Евро-2023. Россия стартовала с крупного поражения от Испании 16
- 22:33 Агаларов в дебютном матче за молодежную сборную России забил Испании
- 7 августа 2021
- 17:07 Видео Олимпиада. Гол Малкома принес Бразилии второе подряд чемпионство 30
- 31 июля 2021
- 17:30 Определены полуфинальные пары Олимпиады 4
- 13:38 Олимпиада. Испания разгромила Кот-д'Ивуар, забив три мяча в дополнительное время 1
- 28 июля 2021
- 15:57 Олимпиада. Аргентина сыграла вничью с Испанией и не вышла из группы. Ее обошел Египет
- 25 июля 2021
- 15:24 Олимпиада. Испания с минимальным счетом победила Австралию
- 22 июля 2021
- 12:42 Олимпиада. Испания стартовала с нулевой ничьей с Египтом 2
- 3 июня 2021
- 20:56 Молодежный Евро-2021. Португалия благодаря автоголу победила Испанию и стала первым финалистом турнира
- 31 мая 2021
- 21:58 Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
- 31 марта 2021
- 21:35 Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
- 01:23 Испания и Италия – в плей-офф молодежного Евро-2021
- 28 марта 2021
- 01:42 Видео Евро-U21. Сборные Испании и Италии устроили потасовку и получили на двоих три красные карточки 2