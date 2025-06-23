Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Испания (мол)
Сборная Испании по футболу
Состав
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
2025.06.23 14:56
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3
2024.08.09 21:46
13
Стали известны финалисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.06 01:00
3
Определился первый финалист Олимпийского футбольного турнира
2024.08.05 21:09
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Определились полуфинальные пары молодежного Евро-2023
2023.07.03 07:40
Определились все четвертьфинальные пары молодeжного Евро-2023
2023.06.29 07:30
«Обледеневшее поле и неблагоприятные климатические условия». Тренер Испании-U21 – о причинах проигрыша России
2021.11.16 23:33
6
Галактионов – об 1:0 с Испанией: «Историческая победа. Очень уверенно сыграли»
2021.11.16 22:52
4
Умяров: «После 1:4 в первом матче дали себе слово, что в Москве у испанцев шансов не будет»
2021.11.16 22:22
4
Молодежка Испании нанесла один удар в створ ворот сборной России
2021.11.16 22:12
⚡️ Отбор молодежного Евро-2023. Гол Тюкавина принес России победу над Испанией
2021.11.16 21:52
34
Фото
Мухин, Умяров, Хлусевич и Агаларов – в основе молодежной сборной России на матч с Испанией
2021.11.16 18:55
3
Черников – об игре с молодежной сборной Испании: «Кого там бояться? Такие же ребята: две руки, две ноги»
2021.11.13 15:27
7
Молодежная сборная России сыграет с Испанией и Словакией на «Арене Химки»
2021.10.18 20:29
3
Отбор молодежного Евро-2023. Россия стартовала с крупного поражения от Испании
2021.09.03 23:36
15
Агаларов в дебютном матче за молодежную сборную России забил Испании
2021.09.03 22:33
Видео
Олимпиада. Гол Малкома принес Бразилии второе подряд чемпионство
2021.08.07 17:07
26
Определены полуфинальные пары Олимпиады
2021.07.31 17:30
4
Олимпиада. Аргентина сыграла вничью с Испанией и не вышла из группы. Ее обошел Египет
2021.07.28 15:57
Олимпиада. Испания с минимальным счетом победила Австралию
2021.07.25 15:24
Олимпиада. Испания стартовала с нулевой ничьей с Египтом
2021.07.22 12:42
1
Молодежный Евро-2021. Португалия благодаря автоголу победила Испанию и стала первым финалистом турнира
2021.06.03 20:56
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Испания и Италия – в плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 01:23
1
2
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
1
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+