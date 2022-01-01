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Испания (мол)
Состав
Состав сборной Испании по футболу
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Итурбе Алехандро
Вра
23
€ 1.4 млн
3
Буэно Уго
Защ
23
€ 12 млн
5
Таррега Сесар
Защ
24
€ 9 млн
3
Москера Кристиан
Защ
22
€ 40 млн
18
Пубиль Марк
Защ
23
€ 35 млн
8
Турриэнтес Беньят
Пол
24
€ 10 млн
24
Санчес Хуанлу
Пол
23
€ 10 млн
8
Гуэрра Хави
Пол
23
€ 25 млн
10
Молейро Альберто
Пол
22
€ 50 млн
16
Лопес Диего
Нап
24
€ 9 млн
18
Жозеф Матео
Нап
22
€ 3.5 млн
1
Куньят Пабло
Вра
24
€ 1.5 млн
1
Фрага Айтор
Вра
23
€ 0.5 млн
16
Марин Рафа
Защ
24
€ 12 млн
15
Херцог Хуанма
Защ
22
€ 1.5 млн
18
Хаурегисар Микель
Пол
22
€ 30 млн
20
Торре Пабло
Пол
23
€ 5 млн
15
Марин Пабло
Пол
23
€ 7 млн
21
Гарсия Андрес
Нап
23
€ 6 млн
17
Родригес Хесус
Нап
20
€ 30 млн
18
Моро Рауль
Нап
23
€ 3.5 млн
9
Фернандес Роберто
Нап
24
€ 10 млн
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 6
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