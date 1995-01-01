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    Результаты сборной Испании по футболу

    Турниры:
    Олимпиада 2020
    Групповой этап, Финал
    		7 августа, суббота 14:30 Бразилия (мол.) 2:1 Испания (мол.)
    Групповой этап, 1/2 финала
    		3 августа, вторник 14:00 Япония (мол.) 0:1 Испания (мол.)
    Групповой этап, 1/4 финала
    		31 июля, суббота 11:00 Испания (мол.) 5:2 Кот-д'Ивуар (мол.)
    Олимпиада 2020, группа C
    Групповой этап, 3 тур
    		28 июля, среда 14:00 Испания (мол.) 1:1 Аргентина (мол.)
    Групповой этап, 2 тур
    		25 июля, воскресенье 13:30 Австралия (мол.) 0:1 Испания (мол.)
    Групповой этап, 1 тур
    		22 июля, четверг 10:30 Египет (мол.) 0:0 Испания (мол.)
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