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    Олимпиада. Аргентина сыграла вничью с Испанией и не вышла из группы. Ее обошел Египет

    Сборная Испании сыграла вничью с Аргентиной (1:1) в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 в Токио.

    Испанцы вышли вперед на 66-й минуте благодаря голу Микеля Мерино. Томас Бельмонте сравнял счет за три минуты до конца основного времени матча. В составе сборной Аргентины полный матч провел форвард ЦСКА Адольфо Гайч.

    Испания вышла в плей-офф с первого места в группе C. Аргентина заняла третье место и закончила выступление на турнире.

    В плей-офф также вышла сборная Египта, обыгравшая в последнем туре Австралию (2:0).

    Олимпиада. Группа С. 3-й тур

    Испания – Аргентина – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мерино, 66: 1:1 – Бельмонте, 87.

    Австралия – Египет – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Райан, 44; 0:2 – Хамди, 85.

    Календарь Олимпиады-2020

    Результаты Олимпиады-2020

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    Источник: Бомбардир.ру

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