Олимпиада. Гол Малкома принес Бразилии второе подряд чемпионство

Малком красава ! Всё-таки выстрелил , да ещё и в решающий момент ! Вот только я не замечал , чтобы он включал такую сумасшедшую скорость в играх за Зенит . А надо бы ! Бразилия по праву стала чемпионом . Испанцы своей тягомотной игрой задолбали ещё на Евро .
В финальном матче футбольного турнира Олимпиады-2020 в Токио сборная Бразилии одолела Испанию.
Бразильцы выиграли со счетом 2:1 благодаря голу полузащитника «Зенита» Малкома на 108-й минуте.
Бразильская сборная стала олимпийским чемпионом второй раз подряд.
Олимпиада. Плей-офф. Финал
Бразилия – Испания – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Кунья, 45+2; 1:1 – Оярсабаль, 61; 2:1 – Малком, 108.
Золото Олимпиады принес игрок Тинькофф РПЛ – вот это кайфМалком положил решающий гол, который решил судьбу медалей на Играх. Ну просто красавец pic.twitter.com/xpXmPqsghX— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021