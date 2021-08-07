Олимпиада. Гол Малкома принес Бразилии второе подряд чемпионство

В финальном матче футбольного турнира Олимпиады-2020 в Токио сборная Бразилии одолела Испанию.

Бразильцы выиграли со счетом 2:1 благодаря голу полузащитника «Зенита» Малкома на 108-й минуте.

Бразильская сборная стала олимпийским чемпионом второй раз подряд.

Олимпиада. Плей-офф. Финал

Бразилия – Испания – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кунья, 45+2; 1:1 – Оярсабаль, 61; 2:1 – Малком, 108.

Календарь Олимпиады-2020

Результаты Олимпиады-2020

Золото Олимпиады принес игрок Тинькофф РПЛ – вот это кайфМалком положил решающий гол, который решил судьбу медалей на Играх. Ну просто красавец pic.twitter.com/xpXmPqsghX