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    Олимпиада. Гол Малкома принес Бразилии второе подряд чемпионство

    В финальном матче футбольного турнира Олимпиады-2020 в Токио сборная Бразилии одолела Испанию.

    Бразильцы выиграли со счетом 2:1 благодаря голу полузащитника «Зенита» Малкома на 108-й минуте.

    Бразильская сборная стала олимпийским чемпионом второй раз подряд.

    Олимпиада. Плей-офф. Финал

    Бразилия – Испания – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кунья, 45+2; 1:1 – Оярсабаль, 61; 2:1 – Малком, 108.

    Календарь Олимпиады-2020

    Результаты Олимпиады-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:07
    Комментарии23
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      Рейтинг: +8679

      knikos 3 минуты назад

      Малком красава ! Всё-таки выстрелил , да ещё и в решающий момент ! Вот только я не замечал , чтобы он включал такую сумасшедшую скорость в играх за Зенит . А надо бы ! Бразилия по праву стала чемпионом . Испанцы своей тягомотной игрой задолбали ещё на Евро .

      1
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      Рейтинг: +3527

      Semenycch 19 минут назад

      Два футболиста Зенита стали Олимпийскими чемпионами 2020?

      2
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      Рейтинг: +4501

      Из Твери Леха > Semenycch 15 минут назад

      а кто второй?

      0
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      Рейтинг: +3527

      Semenycch > Из Твери Леха 14 минут назад

      Клаудиньо?

      0
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      Рейтинг: +1901

      волчарик > Semenycch 10 минут назад

      Не спеши.Да и по сегодняшней игре не лучше Дриусси.

      0
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      Рейтинг: +1163

      tarasofka > Semenycch 6 минут назад

      сантос в 2016 брал золото олимпиады

      1
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      Рейтинг: +3527

      Semenycch > tarasofka 5 минут назад

      Я знаю.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3527

      Semenycch > волчарик 5 минут назад

      Дриусси очень полезный футболист. А самое главное Клаудиньо плеймейкер. Мне очень понравилось, как он видит поле. И раздает передачи. Будем посмотреть куда из Японии полетит Клаудиньо. Может быть в Питер?

      2
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      Рейтинг: +1901

      волчарик > Semenycch 59 секунд назад

      Поживем увидим,это было мое субъективное мнение.

      0
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      Рейтинг: +8539

      KOLBIS 46 минут назад

      Маленький плюсик РПЛ...Ну а бразильцам респект!!!..Но больше меня сегодня восхитила наша прыгунья в высоту Маша,лять нервы у нее титановые...красава просто,давно не орал так,когда она брала следующую отметку,наверное с ЧМ после ноги Игоря)))...

      4
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      ...
      Рейтинг: +1901

      волчарик > KOLBIS 42 минуты назад

      Согласен,а как достойно проиграли и ответили пляжники.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8539

      KOLBIS > волчарик 38 минут назад

      Да вообще наши красавцы на ОИ,пусть не под флагом и гимном,но даже на английском читается ROC,пусть С и не та.а мне пофиг,читаю как РОС...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1901

      волчарик > KOLBIS 31 минуту назад

      Переживаем и болеем за наших людей,а как напишут мне по барабану.Хотя с абревеатурой они сами лоханулись.

      1
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      Рейтинг: +1407

      Красногорск_Фан 46 минут назад

      Бразилия объективно заслужила трофей. Мои Бразильские друзья уже гуляют. В их стране сегодня праздник.

      4
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      Рейтинг: +5646

      subbotaspartak 48 минут назад

      А гол Краснодара Зениту СО ШТРАФНОГО отменили...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1901

      волчарик > subbotaspartak 44 минуты назад

      Правила вроде рассказали.На мой взгляд антифутбольные правила.

      0
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      Рейтинг: +5646

      subbotaspartak > волчарик 34 минуты назад

      Осталось проследить в других играх по нескольку эпизодов за игру.

      0
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      Рейтинг: +1901

      волчарик > subbotaspartak 29 минут назад

      К сожалению почти любое правило в разных играх трактуется неоднозначно.

      0
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      Рейтинг: +8679

      knikos > subbotaspartak 5 минут назад

      На Матч ТВ только что Быстров сказал : "Ну зачем этот Спаич отобрал красивейший гол у пацана ? Что он хотел своим движением сделать ? Он что , пока был в аренде правила не изучал ? "

      0
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      Рейтинг: +827

      sерж 49 минут назад

      Малком хорошо вошел в игру ,еще до гола хорошо участвовал в атаках

      5
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      Рейтинг: +1901

      волчарик 1 час назад

      Молодец Малком,весь турнир выходил на замену и золотой гол.Адекватных болельщиков поздравляю с олимпийским золотом в РПЛ.

      6
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      Рейтинг: +1163

      tarasofka 1 час назад

      внимание! в тарасятнике зафиксировано возгорание! гы-гы!

      4
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      Рейтинг: +12

      SMITHI > tarasofka 33 минуты назад

      Думаю им на бомж мешок все равно. Хах

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