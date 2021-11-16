Мухин, Умяров, Хлусевич и Агаларов – в основе молодежной сборной России на матч с Испанией

Удачи нашим
Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на игру отбора Евро-2023 против Испании.
Россия: Бориско, Прохин, Кузьмичев, Степанов, Сильянов, Мухин, Умяров, Марадишвили, Севикян, Хлусевич, Агаларов.
- Россия примет Испанию на «Арене Химки».
- Начало матча – в 20:00 мск.
- В сентябре испанцы дома разгромили россиян со счетом 4:1.
Стартовый состав молодeжной сборной России на матч против Испании #Молодeжка #СборнаяРоссии #РоссияИспания #НашиПарни pic.twitter.com/NCOvBjrXSm— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 16, 2021