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    Мухин, Умяров, Хлусевич и Агаларов – в основе молодежной сборной России на матч с Испанией

    Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на игру отбора Евро-2023 против Испании.

    Россия: Бориско, Прохин, Кузьмичев, Степанов, Сильянов, Мухин, Умяров, Марадишвили, Севикян, Хлусевич, Агаларов.

    • Россия примет Испанию на «Арене Химки».
    • Начало матча – в 20:00 мск.
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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: -116

      СуперПАВ9 29 минут назад

      Удачи нашим

      0
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      Рейтинг: +91225

      zigbert 1 час назад

      Как бы ни сильна была Испания надо показать свой лучший футбол. Удачи вам ребята!

      1
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      Рейтинг: +3916

      FENIX-SL 1 час назад

      ХАХАХАХАХАХА
      КАК МНЕ НРАВЯТСЯ ЭТИ РУССКИЕ ФАМИЛИИ
      НИКАКИХ БРАЗИЛЬЦЕВ В СБОРНОЙ!!!!!!!!!!!!!

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