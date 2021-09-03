Отбор молодежного Евро-2023. Россия стартовала с крупного поражения от Испании

Это ответ тем , кто говорит - надо нашу молодежь продвигать и выдвигать ... Что бы что то продвигать , надо это иметь , а пока у нас с футболом - ЖОПА ((( как во взрослом , так и юношеском и в молодежном и в детском ((( Радует пока только пляжный !!!
Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова на старте отборочного цикла Евро-2023 проиграла испанцам. При этом россияне вели после гола представителя «Уфы» Гамида Агаларова. Это был его дебютный матч за команду.
Российская молодежка еще ни разу в истории не побеждала сборную Испании. У нее дубли оформили Фер Ниньо и Йереми Пино.
Отбор молодежного Евро-2023. Группа С. 1-й тур
Испания – Россия – 4:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Агаларов, 10; 1:1 – Ниньо, 13; 2:1 – Пино, 47; 3:1 – Ниньо, 54; 4:1 – Пино, 86.