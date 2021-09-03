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    Отбор молодежного Евро-2023. Россия стартовала с крупного поражения от Испании

    Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова на старте отборочного цикла Евро-2023 проиграла испанцам. При этом россияне вели после гола представителя «Уфы» Гамида Агаларова. Это был его дебютный матч за команду.

    Российская молодежка еще ни разу в истории не побеждала сборную Испании. У нее дубли оформили Фер Ниньо и Йереми Пино.

    Отбор молодежного Евро-2023. Группа С. 1-й тур

    Испания – Россия – 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Агаларов, 10; 1:1 – Ниньо, 13; 2:1 – Пино, 47; 3:1 – Ниньо, 54; 4:1 – Пино, 86.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2021 23:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +27426

      VVM1964 4 минуты назад

      Это ответ тем , кто говорит - надо нашу молодежь продвигать и выдвигать ... Что бы что то продвигать , надо это иметь , а пока у нас с футболом - ЖОПА ((( как во взрослом , так и юношеском и в молодежном и в детском ((( Радует пока только пляжный !!!

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      Рейтинг: +1553

      lek! 1 час назад

      Наши были просто не о чем , какая же колоссальная разница между ними . А это же игроки в основную сборную . Вот тут уже нужно лепить игроков .

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      Рейтинг: +6856

      Fusballer 1 час назад

      Не дотерпели.

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