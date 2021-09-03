Отбор молодежного Евро-2023. Россия стартовала с крупного поражения от Испании

Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова на старте отборочного цикла Евро-2023 проиграла испанцам. При этом россияне вели после гола представителя «Уфы» Гамида Агаларова. Это был его дебютный матч за команду.

Российская молодежка еще ни разу в истории не побеждала сборную Испании. У нее дубли оформили Фер Ниньо и Йереми Пино.

Отбор молодежного Евро-2023. Группа С. 1-й тур

Испания – Россия – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Агаларов, 10; 1:1 – Ниньо, 13; 2:1 – Пино, 47; 3:1 – Ниньо, 54; 4:1 – Пино, 86.