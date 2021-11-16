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    Умяров: «После 1:4 в первом матче дали себе слово, что в Москве у испанцев шансов не будет»

    Капитан молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал победу над Испанией в отборе Евро-2023.

    «Мы еще после первого матча (1:4 в 1-м туре отбора) договорились, дали себе слово, что в Москве у них не будет шансов. Отдавать все силы, на каждом сантиметре поля выгрызать. Думаю. так и получилось. Результат закономерный, но могли забить и больше.

    Было какое-то спокойствие и уверенность, что мы добьемся своего. И в первом, и во втором таймах мы создавали моменты. Подходы какие-то были у сборной Испании, но мы не позволили им ничего создать.

    Фактор погоды повлиял ли на испанцев? Это лучше у них спросить. Но нам тоже было холодно так-то. Наверное, первый такой прохладный матч в этом году. погода уже дает о себе знать», – сказал Умяров.

    • Команда Михаила Галактионова одержала пятую победу подряд.
    • Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.
    • Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.

    Молодежка Испании нанесла один удар в створ ворот сборной России

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.11.2021 22:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13409

      Dominator777 26 минут назад

      В качестве учебного пособия по силе воли и победного духа заставить 10 раз просмотреть этот победный матч молодежки игроков нашей основной сборной, которая обосралась с хорватами.

      1
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      Рейтинг: +3053

      CSKA57 1 час назад

      Молодцы!!! Порадовали!!!

      2
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      Рейтинг: +4304

      Semenycch 1 час назад

      Молодцы парни! После позора главной команды особенно приятны успехи молодежи.

      2
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      Рейтинг: +29473

      VVM1964 1 час назад

      Ну молодцы , молодцы , вот только не зазнавайтесь и ТАК ДЕРЖАТЬ !!!

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