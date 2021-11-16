Умяров: «После 1:4 в первом матче дали себе слово, что в Москве у испанцев шансов не будет»

Капитан молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал победу над Испанией в отборе Евро-2023.

«Мы еще после первого матча (1:4 в 1-м туре отбора) договорились, дали себе слово, что в Москве у них не будет шансов. Отдавать все силы, на каждом сантиметре поля выгрызать. Думаю. так и получилось. Результат закономерный, но могли забить и больше.

Было какое-то спокойствие и уверенность, что мы добьемся своего. И в первом, и во втором таймах мы создавали моменты. Подходы какие-то были у сборной Испании, но мы не позволили им ничего создать.

Фактор погоды повлиял ли на испанцев? Это лучше у них спросить. Но нам тоже было холодно так-то. Наверное, первый такой прохладный матч в этом году. погода уже дает о себе знать», – сказал Умяров.

Команда Михаила Галактионова одержала пятую победу подряд.

одержала пятую победу подряд. Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.

Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.

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