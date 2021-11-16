Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Умяров: «После 1:4 в первом матче дали себе слово, что в Москве у испанцев шансов не будет»

Умяров: «После 1:4 в первом матче дали себе слово, что в Москве у испанцев шансов не будет»

16 ноября 2021, 22:22
4

Капитан молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал победу над Испанией в отборе Евро-2023.

«Мы еще после первого матча (1:4 в 1-м туре отбора) договорились, дали себе слово, что в Москве у них не будет шансов. Отдавать все силы, на каждом сантиметре поля выгрызать. Думаю. так и получилось. Результат закономерный, но могли забить и больше.

Было какое-то спокойствие и уверенность, что мы добьемся своего. И в первом, и во втором таймах мы создавали моменты. Подходы какие-то были у сборной Испании, но мы не позволили им ничего создать.

Фактор погоды повлиял ли на испанцев? Это лучше у них спросить. Но нам тоже было холодно так-то. Наверное, первый такой прохладный матч в этом году. погода уже дает о себе знать», – сказал Умяров.

  • Команда Михаила Галактионова одержала пятую победу подряд.
  • Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.
  • Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.

Молодежка Испании нанесла один удар в створ ворот сборной России

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. М-лига Россия (мол) Испания (мол) Умяров Наиль
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1637090662
Ну молодцы , молодцы , вот только не зазнавайтесь и ТАК ДЕРЖАТЬ !!!
Ответить
CSKA57
1637092705
Молодцы!!! Порадовали!!!
Ответить
Dominator777
1637095173
В качестве учебного пособия по силе воли и победного духа заставить 10 раз просмотреть этот победный матч молодежки игроков нашей основной сборной, которая обосралась с хорватами.
Ответить
нейтральныйкакникто
1637097182
Ну ну , после драки кулаками машет? Давали они слово .......Да если бы не победа , даже бы и не обмолвился о том договоре ...После 1-4 1-0 слабое утешение.Да , выиграли , молодцы , но итог то в таблице. Вот и думай , что лучше- убогая ничейка/могла быть / и первое место в итоге , или неплохая игра с победой , но второе место в итоге. В году 83 , сб.СССР разгромила дома сб. Португалии 5-0 , но в ответной проиграла 0-1 , в итоге наши никуда не вышли.
Ответить
Главные новости
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
2
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
11
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
3
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Все новости
Все новости
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
6
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
2
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
11
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
20
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
12
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+