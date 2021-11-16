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  • Галактионов – об 1:0 с Испанией: «Историческая победа. Очень уверенно сыграли»

Галактионов – об 1:0 с Испанией: «Историческая победа. Очень уверенно сыграли»

16 ноября 2021, 22:52
4

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Испанией (1:0) в отборе Евро-2023.

«Спасибо за поздравления. Перед матчем на пресс-конференции мы говорили о том, что очень важно подойти правильно ментально к этой игре и постараться играть от себя.

Было очень важно, чтобы ребята не стушевались и правильно выполняли действия в атаке, обороне, прессинге. Считаю, что нам это удалось. По организации игры мы очень уверенно сыграли, хотя были еще моменты, которые можно было реализовывать.

Историческая хорошая победа, но цикл и вся борьба еще впереди», – сказал Галактионов.

  • Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.
  • Команда Галактионова одержала пять побед подряд.
  • Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.

Умяров: «После 1:4 в первом матче дали себе слово, что в Москве у испанцев шансов не будет»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. М-лига Испания (мол) Россия (мол) Галактионов Михаил
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1637095377
Историческая победа ( М.Галактионов) на "обледеневшем поле в неблагоприятных климатических условиях" ( Луис де ла Фуэнте).
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RUSARM
1637098661
Заплакали шпанцы-обосрались,так будьте мужиками,а не бабами!!
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serglider
1637145905
Ну-ну... Элементарно змерзли южане, не похожи сами на себя... Все равно последнии 20 минут наши стояли в автобус, повезло что у испанцев мало, что получалось в ответной игре, если бы они играли как в домашнем матче, накидали бы... полную панамку)))
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zigbert
1637146974
Молодцы, ничего не скажешь! По моментам могли выиграть и с более крупным счетом.
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