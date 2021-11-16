Галактионов – об 1:0 с Испанией: «Историческая победа. Очень уверенно сыграли»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Испанией (1:0) в отборе Евро-2023.
«Спасибо за поздравления. Перед матчем на пресс-конференции мы говорили о том, что очень важно подойти правильно ментально к этой игре и постараться играть от себя.
Было очень важно, чтобы ребята не стушевались и правильно выполняли действия в атаке, обороне, прессинге. Считаю, что нам это удалось. По организации игры мы очень уверенно сыграли, хотя были еще моменты, которые можно было реализовывать.
Историческая хорошая победа, но цикл и вся борьба еще впереди», – сказал Галактионов.
- Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.
- Команда Галактионова одержала пять побед подряд.
- Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.
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Источник: «Матч ТВ»