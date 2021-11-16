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    Галактионов – об 1:0 с Испанией: «Историческая победа. Очень уверенно сыграли»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Испанией (1:0) в отборе Евро-2023.

    «Спасибо за поздравления. Перед матчем на пресс-конференции мы говорили о том, что очень важно подойти правильно ментально к этой игре и постараться играть от себя.

    Было очень важно, чтобы ребята не стушевались и правильно выполняли действия в атаке, обороне, прессинге. Считаю, что нам это удалось. По организации игры мы очень уверенно сыграли, хотя были еще моменты, которые можно было реализовывать.

    Историческая хорошая победа, но цикл и вся борьба еще впереди», – сказал Галактионов.

    • Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.
    • Команда Галактионова одержала пять побед подряд.
    • Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.11.2021 22:52
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +21661

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Историческая победа ( М.Галактионов) на "обледеневшем поле в неблагоприятных климатических условиях" ( Луис де ла Фуэнте).

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