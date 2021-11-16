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  • «Обледеневшее поле и неблагоприятные климатические условия». Тренер Испании-U21 – о причинах проигрыша России

«Обледеневшее поле и неблагоприятные климатические условия». Тренер Испании-U21 – о причинах проигрыша России

16 ноября 2021, 23:33
6

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал причины поражения его команды в матче отбора Евро-2023 с Россией (0:1).

«Знаете, было очень тяжело. Мы не привыкли соревноваться таких условиях. Поле было обледеневшим. Но мы старались, и смогли показать ту игру, которую хотели показать. Но сыграли точно не на 100%.

Против нас играл очень сильный противник, самый сильный противник в группе. Плюс — ваши игроки лучше умеют адаптироваться к таким условиям. Как следствие, сегодняшний результат.

Точно знаю, что наши игроки выложились на 100%. Неблагоприятные климатические условия сильно сказались на нас. Хотя погода всегда может быть лишь слабым оправданием поражения», – сказал де ла Фуэнте.

  • Команда Михаила Галактионова одержала пятую победу подряд.
  • Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.
  • Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.

Молодежка Испании нанесла один удар в створ ворот сборной России

Галактионов – об 1:0 с Испанией: «Историческая победа. Очень уверенно сыграли»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. М-лига Испания (мол) Россия (мол) де ла Фуэнте Луис
Комментарии (6)
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paracetamol
1637095254
Ты еще не знаешь, как в -25 играть! Кстати, нашим тоже в +30 не очень комфортно.
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RUSARM
1637098474
Одни отмазки-все находились в равных условиях!! Шпанцы,не надо лохматить муську!!
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Дядя Серёжа
1637113877
То немцы под Москвой из-за дождя сдулись, теперь на погоду жалуются испанцы, у Наполеона были претензии к климатическим условиям...
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Форвард 79
1637121976
Зачем ныть? Погода для всех одна. Вон в Хорватии вообще водное поло было
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vladimir-7
1637130642
Приезжайте к нам зимой тренироваться и играть, быстро в России адаптируетесь под наши климатические условия.
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zigbert
1637151242
Обледеневшее поле? Вы еще не видели настоящего обледеневшего поля. Ну конечно это поражение надо чем то оправдать.
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