«Обледеневшее поле и неблагоприятные климатические условия». Тренер Испании-U21 – о причинах проигрыша России

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал причины поражения его команды в матче отбора Евро-2023 с Россией (0:1).

«Знаете, было очень тяжело. Мы не привыкли соревноваться таких условиях. Поле было обледеневшим. Но мы старались, и смогли показать ту игру, которую хотели показать. Но сыграли точно не на 100%.

Против нас играл очень сильный противник, самый сильный противник в группе. Плюс — ваши игроки лучше умеют адаптироваться к таким условиям. Как следствие, сегодняшний результат.

Точно знаю, что наши игроки выложились на 100%. Неблагоприятные климатические условия сильно сказались на нас. Хотя погода всегда может быть лишь слабым оправданием поражения», – сказал де ла Фуэнте.

Команда Михаила Галактионова одержала пятую победу подряд.

одержала пятую победу подряд. Россия-U21 впервые победила Испанию. В 6 матчах было 5 поражений и 1 ничья.

Россия идет 2-й в группе и уступает Испании только по дополнительным показателям.

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