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    Черников – об игре с молодежной сборной Испании: «Кого там бояться? Такие же ребята: две руки, две ноги»

    Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2023 между молодежными сборными России и Испании.

    «Да кого там бояться? Такие же ребята: две руки, две ноги. Нужно быть уверенными в себе.

    Волноваться – нормально, это даже помогает, но бояться мы точно никого не должны», – сказал Черников.

    • Россия примет Испанию 16 ноября на «Арене Химки».
    • В сентябре испанцы дома разгромили россиян со счетом 4:1.

    Черников: «Я хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром». Это минимум»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +99

      Вот оно чё Михалыч 33 минуты назад

      По ходу Карпин говоря о Модриче ---"Модрич. И что?» Две руки, две ноги, одна голова."---запустил челлендж )))

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      Рейтинг: +1893

      CSKA471 1 час назад

      Этого балтбола сегодня много уже, наверное в матче удалят

      0
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      Рейтинг: +5355

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Короткая у Черникова память, как и футбольные возможности. 2 месяца назад Фер Ниньо и Йереми Пино уже показали, что они не такие же: они футболисты, а не зажравшиеся дети лимита.

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      Рейтинг: +2785

      Бухбух 1 час назад

      Только у испанцев мастерства и мозгов поболе.

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