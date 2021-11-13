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  • Черников – об игре с молодежной сборной Испании: «Кого там бояться? Такие же ребята: две руки, две ноги»

Черников – об игре с молодежной сборной Испании: «Кого там бояться? Такие же ребята: две руки, две ноги»

13 ноября 2021, 15:27
7

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2023 между молодежными сборными России и Испании.

«Да кого там бояться? Такие же ребята: две руки, две ноги. Нужно быть уверенными в себе.

Волноваться – нормально, это даже помогает, но бояться мы точно никого не должны», – сказал Черников.

  • Россия примет Испанию 16 ноября на «Арене Химки».
  • В сентябре испанцы дома разгромили россиян со счетом 4:1.

Черников: «Я хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром». Это минимум»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия (мол) Испания (мол) Черников Александр
Комментарии (7)
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Бухбух
1636807263
Только у испанцев мастерства и мозгов поболе.
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Ганнибал Лектор
1636809061
Короткая у Черникова память, как и футбольные возможности. 2 месяца назад Фер Ниньо и Йереми Пино уже показали, что они не такие же: они футболисты, а не зажравшиеся дети лимита.
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CSKA471
1636809140
Этого балтбола сегодня много уже, наверное в матче удалят
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Play
1636815453
Да конечно такие же ребята, только статистика последних пяти очных встреч молодёжек России и Испании - четыре поражения и ничья с общей разницей 3 - 11. А так то да, бояться некого, такие же ребята, только в футбол играть умеют.
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Hektor 84
1636816577
Отдерут вас по полной вместе с вашим галактионовым! Разница между вами лишь в том что испанцы в футбол умеют играть.
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portero
1636821815
Тебе чего боятся, ты здоровый БЫК , вот только там мальчишки потехничние будут...
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Томик
1636824792
Сегодня борется за первое место с высказыванием Прудникова.
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