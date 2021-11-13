Черников – об игре с молодежной сборной Испании: «Кого там бояться? Такие же ребята: две руки, две ноги»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2023 между молодежными сборными России и Испании.

«Да кого там бояться? Такие же ребята: две руки, две ноги. Нужно быть уверенными в себе.

Волноваться – нормально, это даже помогает, но бояться мы точно никого не должны», – сказал Черников.

Россия примет Испанию 16 ноября на «Арене Химки».

В сентябре испанцы дома разгромили россиян со счетом 4:1.

Черников: «Я хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром». Это минимум»