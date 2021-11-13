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  • Черников: «Я хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром». Это минимум»

Черников: «Я хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром». Это минимум»

13 ноября 2021, 13:55
6

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопросы о своих амбициях, поведении на тренировках и конкуренции в чемпионате России.

– Какие у тебя амбиции в «Краснодаре»?

– Я хочу быть твердым игроком основы и выиграть с «Краснодаром» РПЛ. Это минимум.

– Даже руководители «Краснодара» таких целей не озвучивают.

– Я всегда хочу большего. Не люблю, ненавижу проигрывать.

– Прыгаешь партнером в ноги на тренировках?

– Всякое бывает. Не хочу и там проигрывать. Это меня бесит. Любой вам это подтвердит.

– Подобный заряд приводит к конфликтам?

– Бывает. Нечасто, но бывает. Кусался с некоторыми ребятами. На поле для меня нет авторитетов. За полем я извинюсь, если был не прав.

– Кажется, что с «Зенитом» соревноваться сложно в РПЛ. Он на другом уровне по кадрам.

– Вообще все равно, кто за них играет. Также неважно, против кого мы играем – «Зенит», «Урал», «Арсенал»... Я и все мы выходим выигрывать. «Зенит», ну «Зенит». И что?

  • В текущем сезоне 21-летний Черников забил 2 гола в 12 матчах.
  • «Краснодар» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
  • Команда идет на 7-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 баллов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Черников Александр
Комментарии (6)
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Axe111
1636801404
)))))
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Боцман59rus
1636801726
_ и что с того, не любишь проигрывать? ...что это на поле меняет, как были в .опе, так и остались. Своих не воспитали, легионеры кроме Москвы и Питера, вообще Россию не воспринимают. Шансов было много 6-7 лет назад, уж не знаю, сами слили, или посоветовали не лезть
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Skull_Boy
1636802189
Через 2 года, как и Уткин будешь ныкаться на лавке и бегать по арендам и это твой максимум
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CSKA471
1636802820
Еще один самовлюблённый, самонадеянный краснодарский выпусник, который скорее всего, как и все они будет ни кем
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Soccerdealer63
1636812958
Ставил бы сразу задачу-максимум: выиграть с "Краснодаром"...В ЛОТЕРЕЮ!))
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zigbert
1636875751
Футбол конечно не для балерин, жесткость иногда необходима лишь бы она не превращалась в грубость. Иначе ЖК и КК будут сыпаться как капли дождя.
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