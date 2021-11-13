Черников: «Я хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром». Это минимум»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопросы о своих амбициях, поведении на тренировках и конкуренции в чемпионате России.

– Какие у тебя амбиции в «Краснодаре»?

– Я хочу быть твердым игроком основы и выиграть с «Краснодаром» РПЛ. Это минимум.

– Даже руководители «Краснодара» таких целей не озвучивают.

– Я всегда хочу большего. Не люблю, ненавижу проигрывать.

– Прыгаешь партнером в ноги на тренировках?

– Всякое бывает. Не хочу и там проигрывать. Это меня бесит. Любой вам это подтвердит.

– Подобный заряд приводит к конфликтам?

– Бывает. Нечасто, но бывает. Кусался с некоторыми ребятами. На поле для меня нет авторитетов. За полем я извинюсь, если был не прав.

– Кажется, что с «Зенитом» соревноваться сложно в РПЛ. Он на другом уровне по кадрам.

– Вообще все равно, кто за них играет. Также неважно, против кого мы играем – «Зенит», «Урал», «Арсенал»... Я и все мы выходим выигрывать. «Зенит», ну «Зенит». И что?