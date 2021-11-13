Черников: «Я хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром». Это минимум»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопросы о своих амбициях, поведении на тренировках и конкуренции в чемпионате России.
– Какие у тебя амбиции в «Краснодаре»?
– Я хочу быть твердым игроком основы и выиграть с «Краснодаром» РПЛ. Это минимум.
– Даже руководители «Краснодара» таких целей не озвучивают.
– Я всегда хочу большего. Не люблю, ненавижу проигрывать.
– Прыгаешь партнером в ноги на тренировках?
– Всякое бывает. Не хочу и там проигрывать. Это меня бесит. Любой вам это подтвердит.
– Подобный заряд приводит к конфликтам?
– Бывает. Нечасто, но бывает. Кусался с некоторыми ребятами. На поле для меня нет авторитетов. За полем я извинюсь, если был не прав.
– Кажется, что с «Зенитом» соревноваться сложно в РПЛ. Он на другом уровне по кадрам.
– Вообще все равно, кто за них играет. Также неважно, против кого мы играем – «Зенит», «Урал», «Арсенал»... Я и все мы выходим выигрывать. «Зенит», ну «Зенит». И что?
- В текущем сезоне 21-летний Черников забил 2 гола в 12 матчах.
- «Краснодар» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
- Команда идет на 7-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 баллов.