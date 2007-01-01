Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Черников: «Я хочу выиграть РПЛ с «Краснодаром». Это минимум»

    Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопросы о своих амбициях, поведении на тренировках и конкуренции в чемпионате России.

    – Какие у тебя амбиции в «Краснодаре»?

    – Я хочу быть твердым игроком основы и выиграть с «Краснодаром» РПЛ. Это минимум.

    – Даже руководители «Краснодара» таких целей не озвучивают.

    – Я всегда хочу большего. Не люблю, ненавижу проигрывать.

    – Прыгаешь партнером в ноги на тренировках?

    – Всякое бывает. Не хочу и там проигрывать. Это меня бесит. Любой вам это подтвердит.

    – Подобный заряд приводит к конфликтам?

    – Бывает. Нечасто, но бывает. Кусался с некоторыми ребятами. На поле для меня нет авторитетов. За полем я извинюсь, если был не прав.

    – Кажется, что с «Зенитом» соревноваться сложно в РПЛ. Он на другом уровне по кадрам.

    – Вообще все равно, кто за них играет. Также неважно, против кого мы играем – «Зенит», «Урал», «Арсенал»... Я и все мы выходим выигрывать. «Зенит», ну «Зенит». И что?

    • В текущем сезоне 21-летний Черников забил 2 гола в 12 матчах.
    • «Краснодар» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
    • Команда идет на 7-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      CSKA471 20 минут назад

      Еще один самовлюблённый, самонадеянный краснодарский выпусник, который скорее всего, как и все они будет ни кем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12960

      Skull_Boy 30 минут назад

      Через 2 года, как и Уткин будешь ныкаться на лавке и бегать по арендам и это твой максимум

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25999

      Боцман59rus 38 минут назад

      _ и что с того, не любишь проигрывать? ...что это на поле меняет, как были в .опе, так и остались. Своих не воспитали, легионеры кроме Москвы и Питера, вообще Россию не воспринимают. Шансов было много 6-7 лет назад, уж не знаю, сами слили, или посоветовали не лезть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3264

      Axe111 43 минуты назад

      )))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91153
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru