Определены полуфинальные пары Олимпиады

Какой-то мутный турнир на ОИ по футболу,не ценится вообще я так понял,Месси даже и не засчитали его в регалиях,а получается,а так бы он выше был бы Роналду,у обоих первенство континента,но у инопланетянина еще и ОИ было бы...Думаю,что в Катаре у Лео есть мало-мальский шанс,у Криша без вариантов вообще...2022 год станет решающим у них по сборным трофеям..По клубным у Роналду большая фора и с такой игрой Барсы видимо так и закончится...
В футбольном олимпийском турнире сыграны четвертьфиналы. Пары полуфинала по их итогам выглядят следующим образом.
3 августа. 11:00 по Москве. Мексика – Бразилия.
3 августа. 14:00. Япония – Испания.
Бразильцы – действующие чемпионы Олимпиады.