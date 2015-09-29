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    Определены полуфинальные пары Олимпиады

    В футбольном олимпийском турнире сыграны четвертьфиналы. Пары полуфинала по их итогам выглядят следующим образом.

    3 августа. 11:00 по Москве. МексикаБразилия.

    3 августа. 14:00. ЯпонияИспания.

    Бразильцы – действующие чемпионы Олимпиады.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8527

      KOLBIS 15 минут назад

      Какой-то мутный турнир на ОИ по футболу,не ценится вообще я так понял,Месси даже и не засчитали его в регалиях,а получается,а так бы он выше был бы Роналду,у обоих первенство континента,но у инопланетянина еще и ОИ было бы...Думаю,что в Катаре у Лео есть мало-мальский шанс,у Криша без вариантов вообще...2022 год станет решающим у них по сборным трофеям..По клубным у Роналду большая фора и с такой игрой Барсы видимо так и закончится...

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