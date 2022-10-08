Правда ли, что Месси может вернуться в «Барселону»

У Лионеля Месси отличное начало сезона: в Лиге 1 набрал 5+7 по «гол+пас», в ЛЧ у него два гола и ассист. Месси адаптировался к «ПСЖ», но идиллия может быстро закончиться – летом у него заканчивается контракт. И есть вероятность, что он уедет из Парижа после этого сезона.

Что говорят об уходе Месси медиа

Дисклеймер: этот кусок текста построен на инсайдах. Инсайды не отображают реальность полностью, но иногда помогает сформировать картину всей ситуации. Степень достоверности инсайдов определяется степенью вашего доверия к источнику.

Вот что известно:

• L’Equipe: Месси в целом не против остаться в «ПСЖ», ему нравится, как преобразился проект. Но он хочет дождаться конкретики от «Барселоны», потому что знает о желании Жоана Лапорты вернуть его.

• Фабрицио Романо: Месси примет решение о будущем после ЧМ-2022. Он не хочет отвлекаться от футбола на контракты.

• Mundo Deportivo: «Барса» убеждена, что Месси хочет вернуться. Клуб обсуждал этот вариант весной. Но трансфер за деньги невозможен – только если Месси перейдет на правах свободного агента. У «Барселоны» нет финансов на прямой переход.

• Get French Football News: пока что вероятность подписания нового контракта Месси с «ПСЖ» выше, чем уход в другой клуб. Это связано с уже готовым предложением от «ПСЖ», но стороны пока не обсуждали его.

• AS: летом Месси дважды общался с Лапортой по телефону. Никто не знает, о чем были эти разговоры.

Почему вдруг все заговорили о возвращении Месси в «Барселону»

Для полноты картины вернемся к лету-2021. Тогда президент клуба Жоан Лапорта обалдевал от финансовой катастрофы, которую оставил после себя Хосеп Бартомеу: у «Барсы» были долги, трудности с регистрацией новых футболистов, низкий зарплатный потолок. В таких условиях не было ни одного шанса оставить Месси в клубе.

Почему Месси ушел. Что за финансовые правила Примеры запретили «Барселоне» контракт? Почему лига не уступила?

А вот одно из первых интервью Лапорты после ухода Месси:

«Для нас это трагедия. Казалось, что «Барселона» и Лео – две нераздельные части. Но ситуация такая, что прямо сейчас наше сотрудничество пришлось приостановить. Я не случайно сказал именно о приостановке. Моя мечта – вернуть Лео домой. Он должен быть в «Барселоне». Когда-нибудь мы вернемся к этому вопросу».

К этому вопросу «Барселона» в итоге возвращается спустя год с лишним. «Барселона» вроде бы действительно вернулась по крайней мере к обдумыванию этого вопроса, но есть ряд сложностей:

1. «Барселона» точно не повторит зарплату Лео Месси в «ПСЖ». По данным Fbref, это больше 60 млн евро за сезон. Для сравнения: самая высокая зарплата в «Барсе» у Френки Де Йонга – 37,5 млн евро за сезон. Лапорта называл такую сумму исключением, которую вряд ли дадут даже лучшим игрокам мира. Тот же Роберт Левандовски, например, получает 20 млн в год (четвертая зарплата в клубе после Де Йонга, Серхио Бускетса и Жерара Пике).

Так что Месси придется пойти на уступки в финансовом плане, если он всерьез задумается о возвращении.

2. Хави точно не даст Месси роль ведущего игрока. Сейчас философия клуба нацелена на развитие молодых футболистов. По данным The Athletic, Хави не против возвращения Месси, но хочет, чтобы он был лидером в раздевалке, а не на поле. В конце концов на всех возможных позициях, на которых способен выступить Месси, Хави уже наиграл нужных футболистов.

Но Месси следующим летом будет уже 37, так что, возможно, Месси смирится с этой ролью.

3. Был инсайд, что у Месси напряженные отношения с Жераром Пике. Они начались задолго до его ухода в «ПСЖ». Но все идет к тому, что Пике уйдет из «Барсы» до возможного возвращения Месси: он получает зарплату, которая совсем не соотносится с качеством его игры – руководство «Барселоны» это не устраивает.

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Пока что возвращение Месси – это по большей части инсайды. Но надежды на это дает фраза Месси, сказанная после его ухода: «Несмотря ни на что, это [«Барса»] мой дом. Кто знает: возможно, однажды наши пути снова пересекутся».

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua, Keystone Press Agency, ZUMAPRESS/Global Look Press