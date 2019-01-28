Месси вошел в тройку лидеров по количеству побед в Примере. Он обошел Рауля

Месси конечно необыкновенный игрок.!!!...еще много рекордов поставит.!!
«Барселона» обыграла «Жирону» в матче 21-го тура Примеры (2:0). Для форварда «Барсы» Лионеля Месси эта победа стала 328-й в Примере.
Он вошел в тройку лидеров за всю историю турнира по этому показателю, обойдя бывшего форварда «Реала» Рауля.
- Икер Касильяс (334 победы в 510 матчах)
- Андони Субисаретта (333/622)
- Лионель Месси (328/437)
- Рауль (327/550)
- Хави (322/505)
Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2004 года.