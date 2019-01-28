Месси вошел в тройку лидеров по количеству побед в Примере. Он обошел Рауля

«Барселона» обыграла «Жирону» в матче 21-го тура Примеры (2:0). Для форварда «Барсы» Лионеля Месси эта победа стала 328-й в Примере.

Он вошел в тройку лидеров за всю историю турнира по этому показателю, обойдя бывшего форварда «Реала» Рауля.

Икер Касильяс (334 победы в 510 матчах) Андони Субисаретта (333/622) Лионель Месси (328/437) Рауль (327/550) Хави (322/505)

Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2004 года.