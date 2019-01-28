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    Месси вошел в тройку лидеров по количеству побед в Примере. Он обошел Рауля

    «Барселона» обыграла «Жирону» в матче 21-го тура Примеры (2:0). Для форварда «Барсы» Лионеля Месси эта победа стала 328-й в Примере.

    Он вошел в тройку лидеров за всю историю турнира по этому показателю, обойдя бывшего форварда «Реала» Рауля.

    1. Икер Касильяс (334 победы в 510 матчах)
    2. Андони Субисаретта (333/622)
    3. Лионель Месси (328/437)
    4. Рауль (327/550)
    5. Хави (322/505)

    Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2004 года.

    Источник: Marca

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    28.01.2019 01:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +27

      Серафим.. 29 января 2019, 23:19

      Месси конечно необыкновенный игрок.!!!...еще много рекордов поставит.!!

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 29 января 2019, 11:10

      он поставит такую планку, что навряд ли кому-либо удастся ее достичь!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 16:23

      Обойти Субисаретту и Касильяса ,ему не составит труда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 28 января 2019, 11:36

      6 побед думаю уже в этом сезоне будет точнее семь чтоб обогнать)) плюс на игры смотрите на сколько обгоняет других ..меньше игры больше побед

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 28 января 2019, 10:05

      уже в этом сезоне станет 1-м!

      2
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 28 января 2019, 06:11

      Ха ха всего 6 побед и 1 место

      2
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