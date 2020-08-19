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    Кандидат в президенты «Барселоны»: «Даже если у Кумана будет отличный сезон, я не передумаю. Мой фаворит – Хави»

    Бизнесмен и кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал выбор Рональда Кумана в качестве главного тренера клуба.

    «Даже если у Кумана будет отличный сезон, я не передумаю. Если стану президентом, Куман не будет тренером «Барсы» в сезоне-2021/22.

    Мой фаворит – Хави. Он знает, как соединить весь паззл в клубе.

    Кто возглавит команду решит совет директоров, в нашем случае это будет Хави.

    Месси разочарован из-за того, как работает менеджмент клуба и из-за спортивных результатов. Надеюсь, что Месси будет играть под руководством Хави в 2021 году», – заявил Фонт.

    • Ближайшие выборы клуба пройдут в июне 2021-го.
    • Сейчас этот пост занимает Жозеп Бартомеу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena Ser

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1697

      Dizayner 3 часа назад

      сказал как отрезал, молодец!!

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