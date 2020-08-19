Кандидат в президенты «Барселоны»: «Даже если у Кумана будет отличный сезон, я не передумаю. Мой фаворит – Хави»

Бизнесмен и кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал выбор Рональда Кумана в качестве главного тренера клуба.

«Даже если у Кумана будет отличный сезон, я не передумаю. Если стану президентом, Куман не будет тренером «Барсы» в сезоне-2021/22.

Мой фаворит – Хави. Он знает, как соединить весь паззл в клубе.

Кто возглавит команду решит совет директоров, в нашем случае это будет Хави.

Месси разочарован из-за того, как работает менеджмент клуба и из-за спортивных результатов. Надеюсь, что Месси будет играть под руководством Хави в 2021 году», – заявил Фонт.