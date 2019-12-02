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  • Хаби Алонсо: «Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами»

Хаби Алонсо: «Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами»

2 декабря 2019, 08:40
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Бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо отметил достижения главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

«При всeм уважении ко всем остальным, Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами. Выиграть три Лиги чемпионов за два с половиной года в «Реале» – это было невероятно быстро», – сказал Алонсо.

  • Зидан возглавлял «Реал» с января 2016-го по май 2018 года.
  • В течение этого периода француз выиграл с командой девять трофеев.
  • В марте 2019 года он вернулся в мадридский клуб.

Источник: A Bola
Испания. Примера Реал Алонсо Хаби Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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DeStar
1575289904
На уровне по титулам тогда. А до уровня клоппа и гвардиолы как "создателя, стратега" ему далеко, разве что мотивировать способность имеет не хуже
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