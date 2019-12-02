Хаби Алонсо: «Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами»

Бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо отметил достижения главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

«При всeм уважении ко всем остальным, Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами. Выиграть три Лиги чемпионов за два с половиной года в «Реале» – это было невероятно быстро», – сказал Алонсо.