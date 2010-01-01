Хаби Алонсо может возглавить «Баварию»

Тен хаг неплохой вариант.. Прям очень хороший даже.. С Хаби более авантюрный..
«Бавария» рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на пост главного тренера, сообщает Sport.es.
По информации источника, главная цель мюнхенского клуба – Эрик тен Хаг из «Аякса», а приглашение испанца – это альтернативный вариант.
- Алонсо выступал за «Баварию» с 2014 по 2017 год.
- Сейчас экс-полузащитник работает с дублем «Реал Сосьедада».
- Мюнхенцы 3 ноября уволили Нико Ковача, обязанности главного тренера исполняет Ханс-Дитер Флик.