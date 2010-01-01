Хаби Алонсо может возглавить «Баварию»

«Бавария» рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на пост главного тренера, сообщает Sport.es.

По информации источника, главная цель мюнхенского клуба – Эрик тен Хаг из «Аякса», а приглашение испанца – это альтернативный вариант.