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    Хаби Алонсо может возглавить «Баварию»

    «Бавария» рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на пост главного тренера, сообщает Sport.es.

    По информации источника, главная цель мюнхенского клуба – Эрик тен Хаг из «Аякса», а приглашение испанца – это альтернативный вариант.

    • Алонсо выступал за «Баварию» с 2014 по 2017 год.
    • Сейчас экс-полузащитник работает с дублем «Реал Сосьедада».
    • Мюнхенцы 3 ноября уволили Нико Ковача, обязанности главного тренера исполняет Ханс-Дитер Флик.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6135

      mihail200606 14 минут назад

      Тен хаг неплохой вариант.. Прям очень хороший даже.. С Хаби более авантюрный..

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