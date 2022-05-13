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Хаби Алонсо претендует на пост главного тренера «Брюгге»

«Брюгге» ищет замену для Алфреда Схройдера, который по окончании сезона возглавит «Аякс».

Новым главным тренером бельгийской команды может стать Хаби Алонсо.

«Брюгге» не впервые обращает внимание на кандидатуру 40-летнего испанца, однако ранее убедить его сменить клуб не удавалось.

Алонсо с лета 2019 года тренирует дубль «Реал Сосьедада», который сейчас борется за сохранение места в Сегунде.

В случае вылета команды в третий дивизион экс-полузащитник «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии», вероятно, покинет занимаемый пост.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Football Espana

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