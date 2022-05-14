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Хаби Алонсо претендует на пост главного тренера «Брюгге»

14 мая 2022, 10:47

«Брюгге» ищет замену для Алфреда Схройдера, который по окончании сезона возглавит «Аякс».

Новым главным тренером бельгийской команды может стать Хаби Алонсо.

«Брюгге» не впервые обращает внимание на кандидатуру 40-летнего испанца, однако ранее убедить его сменить клуб не удавалось.

Алонсо с лета 2019 года тренирует дубль «Реал Сосьедада», который сейчас борется за сохранение места в Сегунде.

В случае вылета команды в третий дивизион экс-полузащитник «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии», вероятно, покинет занимаемый пост.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Football Espana
Бельгия. Про-Лига Испания. Примера Реал Сосьедад Брюгге Алонсо Хаби
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