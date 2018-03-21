Хаби Алонсо не рекомендует Левандовскому покидать «Баварию»

Бывший полузащитник немецкой «Баварии» Хаби Алонсо посоветовал форварду мюнхенцев Роберту Левандовскому не уходить из команды. Ранее «Бомбардир» писал, что поляк близок к трансферу в «Реал».

«Роберт – один из лучших форвардов в мире. Полагаю, ему не надо никуда уходить. Он достигает в «Баварии» всех целей, прекрасно знает Бундеслигу. Хотя конечное решение должно быть за Левандовским», – сказал Алонсо Sportbuzzer.

Левандовски выступает за «ротхозе» с 2014 года (121 игра в Бундеслиге, 100 голов).