Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «Фрайбургом» (3:2), у Бишофа дубль

«Бавария» в 28-м туре чемпионата Германии по футболу обыграла на выезде «Фрайбург». Все голы в матче были забиты во втором тайме.
У «Баварии» дубль оформил Том Бишоф. Победный гол у Леннарта Карла. Оба футболиста – воспитанники клуба.
«Бавария» лидирует с 12-очковым отрывом. У команды в сезоне Бундеслиги одно поражение. «Фрайбург» занимает восьмую строчку.
Впереди у «Баварии» матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала». У «Фрайбурга» – встреча Лиги Европы против испанской «Сельты».
Мюнхенцы не проигрывают с 24 января, когда уступили дома «Аугсбургу».
«Фрайбург» в этом веке ни разу не побеждал на «Альянц Арене».
Германия. Бундеслига. 28 тур
Фрайбург - Бавария - 2:3 (0:0)
Голы: 1:0 - Й. Манзамби, 46; 2:0 - Л. Хелер, 71; 2:1 - Т. Бишоф, 81; 2:2 - Т. Бишоф, 90+2; 2:3 - Л. Карл, 90+9.
Источник: «Бомбардир»