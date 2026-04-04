Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «Фрайбургом» (3:2), у Бишофа дубль

«Бавария» в 28-м туре чемпионата Германии по футболу обыграла на выезде «Фрайбург». Все голы в матче были забиты во втором тайме.

У «Баварии» дубль оформил Том Бишоф. Победный гол у Леннарта Карла. Оба футболиста – воспитанники клуба.

«Бавария» лидирует с 12-очковым отрывом. У команды в сезоне Бундеслиги одно поражение. «Фрайбург» занимает восьмую строчку.

Впереди у «Баварии» матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала». У «Фрайбурга» – встреча Лиги Европы против испанской «Сельты».

Мюнхенцы не проигрывают с 24 января, когда уступили дома «Аугсбургу».

«Фрайбург» в этом веке ни разу не побеждал на «Альянц Арене».