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    Mundo Deportivo: «Реал» и агент Левандовского достигли договоренности. У мадридцев будет приоритет на выкуп поляка летом

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, по всей видимости, летом продолжит карьеру в «Реале».

    На днях агент 29-летнего футболиста Пини Захави достиг договоренности о контракте с генеральным директором мадридцев Хосе Анхелем Санчесом. При этом поляк имеет право вести переговоры с другими заинтересованными клубами, но сливочные будут иметь приоритет в трансфере форварда.

    В нынешнем сезоне Левандовски провел 37 поединков, записав на свой счет 32 мяча и четыре голевые передачи. Его соглашение с «Баварией» истекает в 2021 году.

    Источник: Mundodeportivo

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    21.03.2018 17:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 марта 2018, 08:14

      Бензема совсем не тянет, а поляк еще два три года попылит на уровне, он очень результативен и стоить будет не дорого.

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      Рейтинг: +563

      Damir07 21 марта 2018, 22:44

      Вот вот скоро мы узнаем старый Новый реал скоро вот побоище будет барса с кучей звезд и реал тоже с кучей звезд вот интересно будет

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 марта 2018, 19:31

      да ему на момент перехода будет уже 30 лет. Вы че там с дуба рухнули? зачем? за что ? Безусловно, игрок классный. Но сколько денег? максимум лямов 50, ну 60 и то за ЧТО. Вообще не вижу смысла покупать игроков под 30 лет, тем более нападающего.. Где же перспектива. Да лучше икарди уже.

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