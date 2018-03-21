Mundo Deportivo: «Реал» и агент Левандовского достигли договоренности. У мадридцев будет приоритет на выкуп поляка летом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, по всей видимости, летом продолжит карьеру в «Реале».

На днях агент 29-летнего футболиста Пини Захави достиг договоренности о контракте с генеральным директором мадридцев Хосе Анхелем Санчесом. При этом поляк имеет право вести переговоры с другими заинтересованными клубами, но сливочные будут иметь приоритет в трансфере форварда.

В нынешнем сезоне Левандовски провел 37 поединков, записав на свой счет 32 мяча и четыре голевые передачи. Его соглашение с «Баварией» истекает в 2021 году.