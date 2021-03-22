Marca: Алонсо пока не договорился с «Боруссией» М

Marca опровергла информацию о договоренности между Хаби Алонсо и менхенгладбахской «Боруссией».
Ранее сообщалось, что 39-летний специалист по окончании сезона возглавит немецкую команду, сменив на посту главного тренера Марко Розе.
По информации источника, «Боруссия» действительно заинтересована в услугах испанца, однако тот пока не дал согласие на поступившее предложение.
- Алонсо возглавляет дубль «Реал Сосьедада».
- Розе со следующего сезона будет тренировать дортмундскую «Боруссию».
- «Боруссия» М идет на десятом месте в Бундеслиге.
Источник: Marca