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    Marca: Алонсо пока не договорился с «Боруссией» М

    Marca опровергла информацию о договоренности между Хаби Алонсо и менхенгладбахской «Боруссией».

    Ранее сообщалось, что 39-летний специалист по окончании сезона возглавит немецкую команду, сменив на посту главного тренера Марко Розе.

    По информации источника, «Боруссия» действительно заинтересована в услугах испанца, однако тот пока не дал согласие на поступившее предложение.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    22.03.2021 23:35
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