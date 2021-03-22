Marca: Алонсо пока не договорился с «Боруссией» М

Marca опровергла информацию о договоренности между Хаби Алонсо и менхенгладбахской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что 39-летний специалист по окончании сезона возглавит немецкую команду, сменив на посту главного тренера Марко Розе.

По информации источника, «Боруссия» действительно заинтересована в услугах испанца, однако тот пока не дал согласие на поступившее предложение.