Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хаби Алонсо - статистика

Завершил карьеру
25 ноября 1981 (44), Толоса
#3 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бавария
26
3
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
4 : 5
13.05.2017
Бавария
1' - 61'
28'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
1 : 0
06.05.2017
Дармштадт
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2 : 2
22.04.2017
Майнц
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
0 : 0
15.04.2017
Бавария
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
4 : 1
08.04.2017
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хоффенхайм
1 : 0
04.04.2017
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
0 : 1
19.03.2017
Бавария
1' - 77'
56'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
0 : 3
04.03.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
1 : 1
18.02.2017
Бавария
61' - 90'
68'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
0 : 2
11.02.2017
Бавария
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
1 : 1
04.02.2017
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1 : 2
28.01.2017
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
1 : 2
20.01.2017
Бавария
1' - 90'
31'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3 : 0
21.12.2016
РБ Лейпциг
1' - 90'
25'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
0 : 1
18.12.2016
Бавария
1' - 90'
75'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
5 : 0
10.12.2016
Вольфсбург
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
2 : 1
26.11.2016
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 0
19.11.2016
Бавария
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
05.11.2016
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 3
29.10.2016
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 0
22.10.2016
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2 : 2
15.10.2016
Бавария
1' - 45'
21'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бавария
1 : 1
01.10.2016
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
0 : 1
24.09.2016
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
3 : 0
21.09.2016
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2016
Ингольштадт
1' - 90'
50'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
0 : 2
09.09.2016
Бавария
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
6 : 0
26.08.2016
Вердер
1' - 64'
9'
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+