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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Дармштадт
Бавария - Дармштадт: обзор матча 06 мая 2017
Бавария
06.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Дармштадт
18'
Х. Бернат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Дармштадт
Желтая карточка
Рафинья
86'
80'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
У. Камавуака
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Й. Киммих
67'
66'
Замена
С. Сэм
️️️️
М. Вранчич
61'
Желтая карточка
С. Сиригу
59'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Платте
ГОЛ! 1:0!
Х. Бернат
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
8
Жером Гондорф
АП
36
Уилсон Камавуака
ПП
36
Феликс Платте
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Бавария
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
33
Сидней Сэм
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Штарке
24
Бернат
17
Боатенг
13
Рафинья
5
Алаба
6
Киммих
7
Рибери
8
Саншеш
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
4-4-1-1
21
Эссер
8
Сиригу
26
Бангор
4
Сулу
32
Холланд
36
Камавуака
20
Хеллер
8
Вранчич
34
Алтынтоп
8
Гондорф
36
Платте
6
Киммих
3
Алонсо
3
Алонсо
6
Киммих
36
Камавуака
10
Розенталь
10
Розенталь
36
Камавуака
8
Вранчич
33
Сэм
33
Сэм
8
Вранчич
36
Платте
22
Шипплок
22
Шипплок
36
Платте
Остались в запасе
Бавария
Дармштадт
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Бавария - Дармштадт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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