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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 04 марта 2017
Кельн
04.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
25'
Х. Мартинес
48'
Х. Бернат
90'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бавария
90'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Рибери
Пас отдал
Х. Бернат
82'
Замена
Рафинья
️️️️
К. Коман
79'
Желтая карточка
Х. Бернат
73'
Замена
Й. Киммих
️️️️
А. Видаль
Замена
М. Йойич
️️️️
М. Хегер
73'
Замена
А. Руднев
️️️️
К. Клеменс
63'
Замена
Д. Марох
️️️️
Ф. Соренсен
56'
52'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Коста
48'
ГОЛ! 0:2!
Х. Бернат
Пас отдал
Т. Мюллер
34'
Желтая карточка
А. Видаль
25'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ПП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
32
Хикмет Чифтчи
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
4-1-2-3
18
Кесслер
3
Хайнц
3
Суботич
16
Ольковски
4
Соренсен
6
Хегер
34
Рауш
17
Клеменс
27
Модест
10
Осако
6
Цоллер
3-1-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
24
Бернат
88
Мартинес
6
Алькантара
23
Видаль
21
Коман
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
4
Соренсен
5
Марох
5
Марох
4
Соренсен
6
Хегер
18
Йойич
18
Йойич
6
Хегер
17
Клеменс
9
Руднев
9
Руднев
17
Клеменс
21
Коман
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Коман
11
Коста
7
Рибери
7
Рибери
11
Коста
23
Видаль
6
Киммих
6
Киммих
23
Видаль
Остались в запасе
Кельн
Бавария
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
32
Хикмет Чифтчи
ЦП
28
Свен Мюллер
ВР
Главный тренер
Петер Штегер
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
32
Хикмет Чифтчи
ЦП
28
Свен Мюллер
ВР
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Кельн - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 3"
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