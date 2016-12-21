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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - РБ Лейпциг
Бавария - РБ Лейпциг: обзор матча 21 декабря 2016
Бавария
21.12.2016, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
17'
Т. Алькантара
25'
Х. Алонсо
45'
Р. Левандовски (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - РБ Лейпциг
82'
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Забитцер
Замена
Й. Киммих
️️️️
А. Видаль
75'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Алаба
67'
59'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Т. Вернер
58'
Желтая карточка
М. Забитцер
Желтая карточка
А. Видаль
56'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
А. Роббен
46'
46'
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Н. Кейта
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Левандовски
45'
30'
Красная карточка
Э. Форсберг
ГОЛ! 2:0!
Х. Алонсо
Пас отдал
Т. Алькантара
25'
ГОЛ! 1:0!
Т. Алькантара
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
21
Лам
88
Мартинес
3
Алонсо
23
Видаль
6
Алькантара
11
Коста
10
Роббен
9
Левандовски
4-1-2-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
31
Илсанкер
4
Орбан
23
Хальстенберг
8
Кейта
20
Забитцер
6
Демме
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
5
Алаба
24
Бернат
24
Бернат
5
Алаба
10
Роббен
7
Рибери
7
Рибери
10
Роббен
23
Видаль
6
Киммих
6
Киммих
23
Видаль
8
Кейта
13
Кайзер
13
Кайзер
8
Кейта
11
Вернер
9
Зелке
9
Зелке
11
Вернер
20
Забитцер
7
Бурк
7
Бурк
20
Забитцер
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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