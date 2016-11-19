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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 19 ноября 2016
Боруссия Д
19.11.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
11'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
90'
+1
Желтая карточка
Р. Саншеш
88'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
А. Рамос
88'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Шмельцер
88'
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Гетце
77'
74'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Х. Алонсо
68'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Лам
Замена
Э. Дурм
️️️️
А. Шюррле
68'
58'
Замена
Д. Коста
️️️️
Й. Киммих
Желтая карточка
М. Гетце
50'
Желтая карточка
М. Бартра
19'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Гетце
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
26
Лукаш Пищек
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Франк Рибери
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
3-1-3-1-2
1
Бюрки
28
Гинтер
19
Папастатопулос
5
Бартра
5
Вайгль
29
Шмельцер
20
Шюррле
26
Пищек
27
Гетце
7
Обамеянг
20
Рамос
4-1-2-3
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
6
Алькантара
3
Алонсо
9
Левандовски
13
Мюллер
7
Рибери
29
Шмельцер
11
Пулишич
11
Пулишич
29
Шмельцер
20
Шюррле
37
Дурм
37
Дурм
20
Шюррле
27
Гетце
8
Кастро
8
Кастро
27
Гетце
21
Лам
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Лам
3
Алонсо
8
Саншеш
8
Саншеш
3
Алонсо
6
Киммих
11
Коста
11
Коста
6
Киммих
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
1
Роман Вайденфеллер
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3, Матч ТВ
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