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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 22 апреля 2017
Бавария
22.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
16'
А. Роббен
73'
Т. Алькантара
3'
Б. Кркич
40'
Д. Бросински (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
89'
Желтая карточка
К. Онисиво
78'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Р. Квайсон
ГОЛ! 2:2!
Т. Алькантара
Пас отдал
А. Роббен
73'
68'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Б. Кркич
Замена
Х. Алонсо
️️️️
А. Видаль
65'
52'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Д. Бросински
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
45'
Желтая карточка
Рафинья
43'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Бросински
Замена
Й. Киммих
️️️️
Д. Алаба
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
16'
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кркич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Майнц
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Боян Кркич
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
46
Данни Латца
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Бавария
22
Том Штарке
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
24
Бернат
15
Хуммельс
5
Алаба
13
Рафинья
7
Рибери
6
Алькантара
23
Видаль
10
Роббен
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-1-2
24
Хут
18
Бросински
16
Белл
42
Хак
2
Донати
46
Латца
20
Фрай
21
Озтюнали
9
Кркич
11
Муто
19
Квайсон
5
Алаба
6
Киммих
6
Киммих
5
Алаба
23
Видаль
3
Алонсо
3
Алонсо
23
Видаль
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
18
Бросински
27
Балогун
27
Балогун
18
Бросински
19
Квайсон
5
Рамальо
5
Рамальо
19
Квайсон
9
Кркич
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Кркич
Остались в запасе
Бавария
Майнц
22
Том Штарке
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Йонас Лоссль
ВР
8
Суат Сердар
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
8
Суат Сердар
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Бавария - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3 (HD)
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