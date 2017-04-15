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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 15 апреля 2017
Байер
15.04.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Хаверц
88'
72'
Замена
Ф. Лам
️️️️
Х. Мартинес
70'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
К. Коман
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ю. Брандт
66'
Замена
А. Драгович
️️️️
Ч. Арангис
62'
60'
Замена
А. Роббен
️️️️
Д. Коста
Вторая желтая
Т. Едвай
59'
Желтая карточка
Т. Едвай
50'
Желтая карточка
Ч. Арангис
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Николас Фельдхан
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Рафаэль Обермайр
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
3-1-3-1-2
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
4
Едвай
14
Баумгартлингер
20
Арангис
44
Кампль
19
Хильберт
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
3-2-1-3-1
1
Нойер
5
Алаба
13
Рафинья
24
Бернат
6
Киммих
88
Мартинес
23
Видаль
21
Коман
6
Алькантара
11
Коста
13
Мюллер
20
Арангис
15
Драгович
15
Драгович
20
Арангис
8
Брандт
38
Беллараби
38
Беллараби
8
Брандт
29
Хаверц
17
Бэйли
17
Бэйли
29
Хаверц
88
Мартинес
21
Лам
21
Лам
88
Мартинес
21
Коман
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Коман
11
Коста
10
Роббен
10
Роббен
11
Коста
Остались в запасе
Байер
Бавария
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
23
Рафаэль Обермайр
ЛВ
5
Николас Фельдхан
ЦЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэль Обермайр
ЛВ
5
Николас Фельдхан
ЦЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Байер - Бавария
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
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