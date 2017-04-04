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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 04 апреля 2017
Хоффенхайм
04.04.2017, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
21'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
75'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Алаба
Замена
М. Терраццино
️️️️
С. Руди
75'
72'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Р. Саншеш
64'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
П. Швеглер
️️️️
К. Демирбай
62'
Замена
А. Салаи
️️️️
С. Вагнер
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Артуро Видаль
АП
3
Хаби Алонсо
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Феликс Гетце
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
7
Фогт
25
Зюле
21
Хюбнер
22
Тольян
7
Цубер
13
Руди
26
Демирбай
10
Амири
27
Крамарич
2
Вагнер
3-1-3-2-1
26
Ульрайх
13
Рафинья
5
Алаба
15
Хуммельс
88
Мартинес
10
Роббен
8
Саншеш
3
Алонсо
23
Видаль
21
Коман
9
Левандовски
26
Демирбай
27
Швеглер
27
Швеглер
26
Демирбай
2
Вагнер
11
Салаи
11
Салаи
2
Вагнер
13
Руди
33
Терраццино
33
Терраццино
13
Руди
5
Алаба
24
Бернат
24
Бернат
5
Алаба
8
Саншеш
7
Рибери
7
Рибери
8
Саншеш
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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